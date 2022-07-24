Bodrum’da sıcak hava yoğunluğu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı, sahillerde yoğunluk yaşandı.

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da hava sıcaklığı 38 dereceye, deniz suyu 24 dereceye yükseldi. Sıcak havada yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. İlçeye bağlı Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent sahillerinde turist yoğunluğu yaşandı.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler, denizde bol bol fotoğraf çekti. Bodrum’da hava sıcaklığı birkaç gün daha 37-38 derece dolaylarında olacak.