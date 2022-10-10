Bodrum’da sarı yaz keyfi

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Ekim aynının ortalarına yaklaşılmasına rağmen Bodrum’da hava sıcaklıkları 28 derece dolaylarında ölçülüyor. Sarı yaz dönemini yaşayan ilçede sahillerde yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ediyor.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahilleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki sahillerde turist yoğunluğu sürüyor.

Romanya’dan Bodrum’a tatile gelen Christian Hurmuzi, “Hava çok güzel. Buraya tatile gelme nedenimiz zaten bu havaydı. Biz son 3 yıldır hep bu mevsimde Türkiye’ye geliyoruz. Tüm gün sahilin, denizin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

Bodrum’da hava sıcaklığı önümüzdeki bir hafta boyunca 26 - 28 derece arasında seyredecek. Hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki 2 hafta Bodrum’da yağış beklenmiyor.