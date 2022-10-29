Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta fener alayı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında her yaştan yaklaşık 10 bin kişi fener alayına katıldı. Fener alayı, kilometrelerce uzadı.

Akşam saatlerinde başlayan fener alayı, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinden Bodrum Belediye Meydanı’na devam etti. Ellerine Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarını alan binlerce kişi, marşlar söyleyerek yürüdü. Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki mekanlarda da marşlar çalındı, meşaleler yakıldı. Cadde üzerindeki mekanlarda da bayraklarla donatıldı. Coşkulu bir şekilde Belediye Meydanı’na yürüyen binlerce kişi, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını okudu. Ardından Ressam Aydemir Atalay, kendi yaptığı Atatürk tablosunu Belediye Başkanı Ahmet Aras’a hediye etti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Aras, “Atamızın meşalesini hep beraber taşıdığımız, cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun. Atamızın yaktığı meşalenin aydınlığıyla 100 yıldır doğru yolda yürüyoruz, hep ona sahip çıkacağız hep onu kucaklayacağız. Gelecek bizlerin umudunuzu kaybetmeyin” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise duygu ve düşüncelerini “Cumhuriyetimizin her bir yılı diğerinden daha önemsiz değil. 100’üncü yıla emin adımlarla sert adımlarla ilerliyoruz. 100’üncü yıla yaklaşmanın heyecanını ve gururunu hissediyorum” sözleriyle ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bayar ve Başkan Aras zeybek oynadı. Binlerce kişinin cep telefonlarının fenerleri ile ışıklı gösteri yaptığı kutlama, Ferhat Livaneli Orkestrası ve Utku Erişik Konseri ile devam etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Turgutreis’te de bir kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlamada Gripin grubu konser verdi.