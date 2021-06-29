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BM’den İdlib’e 46 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 46 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Haberde İnsan 29.06.2021, 14:43
BM’den İdlib’e 46 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 46 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan BM deposundan 46 tıra aktarılan insanı yardım malzemeleri Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına gönderilmek üzere Cilvegözü sınır kapısından geçti.

İnsani yardım malzemeleri sivillere dağıtılacak.
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