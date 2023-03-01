Bitlis’te kadınlar depremzedeler üşümesin diye kolları sıvadı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aile destek merkezinde (ADEM) depremzede vatandaşların soğuktan korunması için polar, battaniye ve pijama takımı dikiliyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler tüm ülkeyi yasa boğdu. Tüm Türkiye depremzedelere destek olmak için seferber olmaya devam ederken, Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki aile destek merkezinde (ADEM) usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar depremzede vatandaşlar için kolları sıvadı. Dikiş ve giyim atölyelerinde eğitim gören kursiyerler, usta öğreticiler gözetiminde depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışıyor. Gönüllü kadınlar depremzede çocuklar ve yetişkinler üşümesin diye polar, battaniye ve pijama takımı dikimine başladı.

Atölyelerde kadınlar tarafından özenle üretilen polar, battaniye ve pijama takımları paketlenerek kolilere doldurulduktan sonra Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla deprem bölgesine gönderilmesi planlanıyor.

Tüm kursiyer ve usta öğreticiler ile depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirten ADEM Koordinatörü Hatice Piral, “Aile destek merkezimiz Tatvan Kaymakamlığına bağlıdır. Kurslarımız halk eğitim bünyesinde açılmaktadır. Maalesef ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerden dolayı Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’in talimatları ile kurumumuzda görev alan 10 hocamız ve tüm kursiyerlerimiz ile birlikte gönüllülük esasını gözeterek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için polar, battaniye ve pijama takımı dikmekteyiz. Yaptığımız ürünler kaymakamlığımızın koordinesinde deprem bölgesine gönderilecektir. Bu vesile ile başta Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’e, destek veren kurum amirlerimize, değerli hocalarımıza ve çok kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Şimdiye kadar 100 adet üretim yapıldığını dile getiren kursiyer Kıymet Aydar ise “Hocalarımızın eşliğinde burada depremzede vatandaşlarımıza alt üst kışlık dikim yapıyoruz. Şimdiye kadar 100 adet dikimimiz gerçekleşti. Kendi işlerimizi bırakarak hocalarımıza yardım edip kursta bir haftalık süreçte inşallah çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdilik kış sezonu olduğu için onları yapıyoruz ama yazlık giysi dikimine de devam edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın yanında her daim olmaya çalışacağız” diye konuştu.