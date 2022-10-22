Bitlis’te 70 bedensel engelliye elektrikli ve akülü araç dağıtıldı

Bitlis’te, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneği tarafından 70 bedensel engelliye elektrikli ve akülü araç dağıtıldı.

Bitlis Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın yardımlarıyla organize edilen programda 70 adet elektrikli ve akülü araç, bedensel engelli bireylere dağıtıldı. Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Ayhan Arslantaş, vakfın faaliyetlerinden bahsetti. 1993’te kurulan Hollanda Uluslararası Yardım Vakfı’nın bin 200 gönüllüsü ile dünyanın en ücra köşelerine dahi yardım götürdüğünü belirten Arslantaş, “Geçen yıl 250 milyon TL’lik yardım bütçesi ile 38 ülkede kurumsallaşmış bir şekilde yoluna devam etmektedir” dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Temsilcisi Hakan Geçolu ise birliğin 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Almanya’nın Köln şehrinde kurulduğunu belirterek, “UID, Türklerin ve kardeş toplulukların ilişkilerini küresel çapta güçlendirerek ekonomik sosyal ve kültürel olarak daha yatkın ilişkileri kendine şiar etmiş bir teşkilattır. Bugün UID, 32 ülkede yüzlerce şubeleri olan, 7 milyon diasporamızı birçok alanda temsil ederek Müslüman ve kardeş ülkelerimizle olan bağlarımızı güçlendirmeyi kendisine görev edinmiştir. Tabi bunları yaparken de anavatanımız olan güzel ülkemizle bağlarımızı hiç koparmamış, hatta gün geçtikçe daha da güçlendirmiştir. Gerek yaşadığımız ülkede gerekse Türkiye’ye hep katkı sağlamıştır. Eğer burada siz değerli kardeşlerimize bir nebzede olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de, Ampute Milli Takımından örnek vererek, engellilerin neleri başarabileceğini hatırlattı. Ergezen, “Bu işin hazırlanmasında burada görünen isimlerin hepsi görünen kahramanlardır. Ama esas görünmeyen kahramanları; hiç görmediği insanların belki de hiç uğramayacağı coğrafyalara, insanların dertlerine ortak olmak için çoluk çocuğunun rızkından para koyup; insanların derdine yetişmek, insanlara faydalı olmak için cebinden para koyan insanlardır. Sizler, bizler bu kadim coğrafyanın çocukları olarak rahmetin ve bereketin çocuklarıyız. Dünyaya insanlık, bereket ve adalet buradan yayıldı. Dolayısıyla bizler bu kadim kültürün insanlarıyız” dedi.

İnsanlığa örnek olacak bir kültürün sahipleri olduğunu belirten Ergezen, “Ceddimiz böyleydi ama ben biliyorum ki gençlerimiz de böyle. Bunun için Allah’ın izniyle bu ülkenin, bu memleketin her zaman yolu ve bahtı açıktır. Bizler Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Türkiye’nin en büyük federasyonuyuz. 21 alt branşı olan her bir spor branşının tek bir federasyonu varken bizde 21 tane branş var. Türkiye nüfusunun yüzde 12’si engelli vatandaşlardan oluşuyor. Bu da yaklaşık olarak 4,5 milyon insana tekabül ediyor. Dolayısıyla en ağır yük insan yüküdür. Biz bunu biliriz. Ben bu duygularla bu yardımların dağıtılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, elektrikli ve akülü araçların dağıtılmasıyla sona erdi.