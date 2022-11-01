Bitlis’te 250 kişinin katıldığı deprem tatbikatı yapıldı

Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen ve senaryo gereği 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem tatbikatı, 250 kişinin katılımıyla yapıldı.

Tatbikat öncesinde deprem sonrası AFAD Koordinasyon merkezinde bir araya gelen kurum amirleri arasında görev dağılımı yapıldı. Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman başkanlığında sağlanan koordinenin ardından senaryo gereği bir lisede mahsur kalan öğrenciler gönüllüler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra 5 katlı çöken binada arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikatı izleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Biz şunun farkındayız. Ne kadar çok tatbikat yapar, kendimizi ne kadar çok eğitirsek, afetlerin sonucundan o kadar az etkileneceğiz. Yapmış olduğumuz tatbikatımızı 2022 yılı Afet Müdahale planı çerçevesinde yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edilmişti. 2022 yılı da afetlere maruz kaldığımız dönemlerde müdahale etmek için tatbikat yılı ilan edildi. Biz de o çerçevede Bitlis’te 5.8 şiddetinde bir deprem olduğunu varsayarak burada bir tatbikatı gerçekleştirdik. Bu ilimizde yapılan en büyük ve en çok katılımlı bir tatbikattı. Kamu kurumlarımızın neredeyse tamamı burada. Sağlık, Emniyet, Jandarma, Güvenlik Korucularımız, psiko-sosyal alanında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü. Sadece kamu kurumlarımız değil, gönüllülerimiz, İHH, AKUT, Hayrat Yardım olmak üzere bütün gönüllülerimiz burada. İç ve dış personellerimizle birlikte 250 personel görev yaptı. Arkadaşlarımız çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Şunu unutmuyoruz. Türkiye afetler ülkesi. Ne yazık ki memleketimizin her köşesinde her yıl afetler yaşamak durumunda kalıyoruz. Biz şunun farkındayız. Ne kadar çok tatbikat yapar, kendimizi ne kadar çok eğitirsek, afetlerin sonucundan o kadar az etkileneceğiz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah afetsiz günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Tatbikat katılan ekiplerin toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından sona erdi.