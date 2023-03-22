Bitlisliler Ramazan öncesi büryan ve avşora akın etti

Bitlis’liler Ramazan ayı öncesinde bugün son kez büryan kebabı ve avşor çorbası için büryancılara akın etti.

Sık sık Bitlis ve Siirt illeri arasında tatlı rekabetlere konu olan büryan kebabı ve Bitlis’in meşhur avşor çorbasında Ramazan yoğunluğu yaşandı. Ramazan ayının başlamasına saatler kalırken, Ramazan boyunca çıkarılmayacak lezzetlerden mahrum kalmak istemeyen Bitlisliler öğle yemeğinde büryancıların yolunu tuttu. Kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı ve yine büryan yağından yapılan Avşordan bir kez daha tatmak isteyen vatandaşlar, Tatvan ilçesinde bulunan Büryancılara akın etti. Son gün olması nedeniyle bir hayli yoğun bir gün geçiren büryancılar, büryan kebabı ve avşor çorbasına olan ilgiden bir hayli memnun kaldı. Son gün yoğunluğu için pişirilen kebap sayısını son güne özel olarak arttıran Büryancılar, Ramazan öncesi damat tadına düşkün olan Bitlislileri büryansız ve avşorsuz bırakmadı. Ramazan boyunca kapalı olacak olan büryancılar, Ramazan sonrası tekrardan lezzeti ile damatlarda eşsiz bir tat bırakan kebap ve çorbayı yapmaya başlayacak.

“Son gün yoğunluğu yaşıyoruz”

Yoğun bir gün yaşadıklarını belirten büryan kebabı ustası ve işletmeci Mehmet Şirin Bozkurt, “Ramazan arifesi olduğu için yoğun bir talep var büryanımıza. Büryanı talep olduğundan dolayı normal günde üç dört evde büryan işlediğimiz halde bugün yoğun talep olduğundan dolayı neredeyse bir altı yedi geride büryan yaptık. dedi.

Ramazan öncesi çıkan son büryandan tatmak için öğle yemeğinde büryancıya geldiğini belirten Burak Meral ise “Ramazan öncesinde Bitlis’in ünlü büryanını yemeğe geldik. Ramazan boyunca özlettirecek kendini. Vallahi güzel de yapıyor ustam" diye konuştu.

“Geçmişi eskilere dayanıyor”

Bitlis’te tarihi çok eskilere dayanan büryan kebabının, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de Revan Seferi sırasında kente gelen 4. Murat’a ikram edildiği belirtiliyor. Kentte gece 03.00’te kancalarla 2,5 metre derinliğinde özel yapılmış tandırlara sarkıtılan erkek keçi (hevir) eti, ağzı demir kapakla kapatılarak etrafı çamurla sıvanan tandırda bulunan bakır kazanlarda su buharıyla iki saat pişiriliyor. Büryan kebabı sabahın erken saatlerinde servise hazır hale getiriliyor. Herhangi bir baharat kullanılmayan büryan, bölge halkının yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden de talep görüyor.