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Bitlis'te anne, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı

Bitlis’te İHA’ların yerini tespit ettiği terörist, filmlere konu olacak müthiş bir ikna operasyonuyla terör örgütü PKK’nın elinden kurtarıldı. Teröristin yeri annesine bildirildi. Anne, küçük oğluyla birlikte ormanlık alana giderek terörist olan oğlunu ikna edip jandarmaya teslim etti.

Haberde İnsan 26.08.2020, 10:49 26.08.2020, 10:59
2004
Bitlis'te anne, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı

Terör örgütü PKK ile 36 yıldır süren mücadelede, 11 Ağustos 2020 tarihinde bir ilk yaşandı. PKK terör örgütü mensubu bir terörist; Bitlis ili kırsalında kaçak durumunda iken; insansız hava araçları (İHA) ile yapılan hava keşfinde tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nden Şebnem Bursalı'nın haberine göre, film gibi takip ve teröristin teslim alınmasına giden süreç işte böyle başladı. Teröristin ailesine ulaşıldı, anne ikna edildi ve teröristin kaçak olduğu ormanlık alana getirildi. Küçük oğlu ile birlikte ormana giren anne, PKK'nın esaretindeki oğlunu buldu, ikna etti ve güvenlik güçlerine elleriyle teslim etti. İtirafçı olan terörist, pişman olduğunu ve bundan sonra başka analar ağlamasın diye ömrünün sonuna kadar gayret göstereceğini söyledi. Anne ise "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Bir yıldır süren Diyarbakır Anneleri'nin eylemlerinin kendilerine güç verdiğini söyleyen anne oğulun ikna ve teslim süreci, filmlere konu olacak kadar etkili.

İşte adım adım devlet ve anne eliyle bir teröristin ikna operasyonu:

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri Bitlis ili kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. İlk önce; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmalar sonucunda teröristin kimliği saptandı. Terörist D.A'nın geçmişiyle ilgili detaylı inceleme yapıldığında teröristin bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edildi.




'ONU ÖLÜMDEN KURTARIN': İHA'lar ile keşif ve gözetleme bir süre devam etti. Terörist sağ ele geçirilmek istendiğinden ikna edilmeye çalışıldı. Aynı anda; geçici olarak Erzurum'da bulunan ailesine de ulaşıldı. Jandarmanın İkna Tim'inde bulunan biri kadın astsubay, diğeri erkek uzman çavuş, terörist D.A'nın ailesinin evine gitti. Anne ile görüşüldü ve kadın astsubay, anneye devletin kararlılığını, anne duyarlılığı ile iletti: "Biz daima sizinle olacağız, gelin oğlunuzu PKK terör örgütünün elinden ve ölümden birlikte kurtaralım. Çocuğunuzu size kavuşturmamıza yardımcı olun..." Anne, bu davete icabet etti ve küçük oğlu ile birlikte Bitlis'e ulaştırıldı.

KÜÇÜK OĞLU İLE GİTTİ: Anne ve oğlunun, Bitlis'te araziye gitme konusunda çekincesi oldu. Bu sefer devreye bizzat İl Jandarma Komutanı girdi ve komutanın aileye; "Oğluna da sana da hiçbir zarar gelmeyecek. Oğlun teslim olursa, devlet sahip çıkacak. Oğlunu kurtarmamız için var gücünle bize yardımcı ol" dedi. Bu sözle ikna olan anne, küçük oğlu ile jandarmanın ayarladığı ticari araca binerek terörist oğlunun buluduğu yere en yakın noktaya gitti.




ÜÇ KİŞİ DÖNDÜLER: Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A'nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar. Terörist D.A, Jandarma güçlerine teslim olurken; İHA'lar da an be an bu anları görüntülemeye devam etti.

'DEVLETİ YANLIŞ TANIDIK': PKK'nın kandırdığı bir genç daha; annesinin ve devletin ikna gücüyle terör örgütünün elinden kurtuldu. Şu anda; devlete verdiği bilgiler ile terör örgütünün gerçek yüzünü anlatıp; terörle mücadeleye katkı veriyor. Oğlunu terör örgütünün elinden ikna yoluyla kurtaran annenin söyledikleri çok ama çok önemli, "Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyorduk. Devleti ve jandarmayı bugüne kadar hep yanlış tanıtmışlar bize. Bizi hep korkuttular ama bugünden itibaren artık herşey çok değişti..."

'ESARETTEN KURTULDUM': Umudu ve yaşamayı tercih eden ve örgütten silahları ile kaçan D.A. için de artık herşey çok değişti. O da şöyle mesajını verdi: "Esaretten kurtuldum artık ve bugün benim yeniden doğduğum gündür. Hayata yeniden başladım. Güvenlik güçlerini hep düşman olarak görüyordum, çünkü terör örgütü bize bunu hep böyle anlattı, beynimizi yıkadı. Ama, şu yaşadıklarım, benim durumumda olan herkese ders olsun. Gördüğüm muamele karşısında bütün fikirlerim değişti. Benim annem yıllarca çok gözyaşı döktü. Bundan sonra, başka annelerin daha fazla gözyaşı dökmemesi için elimden ne geliyorsa, yapmaya hazırım."

EYLEME KATILMAYAN YUVASINA DÖNÜYOR: Bu arada; sakın kimse yaptıkları yanına kar kalıyor sanmasın. İkna yoluyla gelse de her terörist, adli makamlara teslim ediliyor. Aktif olarak herhangi bir sivil veya güvenlik güçlerimizin şehit olduğu eylemlerde bulunmamış ise adli kontrol şartıyla bırakılıyor. Ama bu tür eylemlerde bulunmuş ise cezasını çekiyor.

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