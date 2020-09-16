Bismil’de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN ARDINDAN İKİ AİLE ARASINDA BAŞLAYAN HUSUMET, KANAAT ÖNDERLERİNİN GİRİŞİMLERİYLE BARIŞLA SONUÇLANDI.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.
Bismil Sanayi Mahallesinde 4 Eylül’de çocuklar arasında yaşanan tartışma nedeniyle Türk ve Baran ailesi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanmıştı. İlçedeki kanaat önderlerinden H. Ömer Çalın, H. Ali Bilmez, molla Musa Kılıç, H. Kemal Arslan olayın büyümemesi için Türk ve Baran ailesi ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf da barışmayı kabul etti. Aile fertleri, camide düzenlenen barış töreninde Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı. Molla Musa Kılıç, yaptığı konuşmada, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Korona virüs tedbirlerinin uyulduğu törende taraflar birbirleri ile tokalaşarak barıştı.
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