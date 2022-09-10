Bisikletseverler, Beyşehir Gölü etrafında bisiklet turunda

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali’nde bir araya gelen bisiklet tutkunları, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen 2 gün süreli festival, bisikletçilerin festival alanından harekete geçmesiyle birlikte start aldı ve bisikletseverler pedal çevirmeye başladı. Bisikletseverler, alanda tur attıktan sonra kent merkezinden çıkarak tura başladı. Festivalin ilk gününde Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka, Çeltek, Armutlu, Gedikli güzergahında pedal çevirecek olan bisikletseverler, geceyi ise Kızıl Kilise kamp alanındaki çadırlarda konaklama yaparak geçirecek. Pazar günü ise turun ikinci etabında kamp alanından hareketle Gölyaka, Gölkonak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ, Karaburun plajı sonrasında şehir merkezine kadar gelinerek etkinlik tamamlanacak.

Festivale, Çin Halk Cumhuriyeti ile Belçikalı bisiklet tutkunları ve Türkiye’nin dört bir tarafından Beyşehir’e gelen bisikletsever iştirak ediyor.