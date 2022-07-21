Bisikletle dünya turuna çıkan Alman gezginler Elbistan’da mola verdi

Almanya’dan bisikletleri ile yola çıkan 2 gezgin, 90 günde yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ulaştı.

Almanya’da yaşayan Adrian Rötev ve Ammo Richaart adlı iki arkadaş, bisikletleri ile çıktıkları dünya turunda 3 ayda yaklaşık 4 bin kilometre pedal çevirerek Elbistan’a ulaştı. 90 gün önce Almanya’dan yola çıkan Rötev ve Richaart, Avrupa ülkelerini 2 teker üzerinde geçtikten sonra Türkiye’ye geldi. Türkiye’de de birçok şehri ziyaret eden maceraperest gezginler, rotalarındaki diğer il olan Tunceli için pedal çevirerek Elbistan’a ulaştı. Elbistan ilçe merkezinde alışveriş yapan Alman maceraperestler, esnafların ve vatandaşların da ilgisi ile karşılaştı. Çeviri programları aracılığı ile Elbistanlı vatandaşlarla anlaşan Adrian Rötev ve Ammo Richaart’a çay ikramında bulunuldu.

Rötev ve Richaart, kısa süreliğine de olsa misafir oldukları Elbistan esnaflarının kendilerine gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Yolculuk için ihtiyaç duydukları gıda maddeleri ve diğer malzemeleri temin eden Rötev ve Richaart, ilk duraklarının Tunceli olduğunu belirttiler.

Tunceli’den sonra rotalarını Karadeniz’e çevireceklerini anlatan Alman maceraperestler, Trabzon’dan başlayarak sahil şeridini geçerek Gürcistan’a ulaşmayı planladıklarını dile getirdiler. Rötev ve Richaart, 6 ay daha pedal çevirip Ermenistan ve İran’dan sonra ülkelerine dönmeyi amaçladıklarını söylediler.