Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız çift 863 günde 27 ülke gezdi

Pandeminin başlaması ile Fransa’dan bisikletle yola çıkan Fransız çift, 863 günde 27 ülke ve 19 bin kilometre yol kat ederek Avrupa turunu başladıkları noktada tamamladı. Tur çerçevesinde Türkiye’de 20’den fazla şehir gezen çift, en çok da Türk vatandaşlarının misafirperverliğine hayran kaldı.

Fransa’da bisiklet tutkunu olan Mekanik Mühendisi François Hassane (38) ve Elektronik Mühendisi Sandrine Hassane (40) çifti, pandeminin başlaması ile birlikte bisikletlerini alarak yeni yerler keşfetmeye çıktı. 20 Eylül 2020 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan çift, Belçika, Hollanda, Danimarka başta olmak üzere 12 ülkeden geçerek Romanya’ya geldi. Çift buradan ise gemiye binerek Karadeniz’e kıyısı olan Batum limanına geçti. Daha sonra Hopa, Artvin, Yusufeli, Tortum şelaleleri, Erzurum, Çat, Karlıova, Bingöl, Malatya, Kayseri, Göreme, Niğde, Ulukışla, Tarsus, Mersin, Kızkalesi, Anamur ve Alanya’yı ziyaret eden çifh, Antalya ve Ege sahillerinden Bulgaristan’a gitmek üzere dönüşe geçti.

863 günde 27 ülke gezdiler

Fransız çiftin ziyaret ettiği ülkeler sırası ile Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve İsviçre oldu. François-Sandrine çifti, otel, pansiyon ve zaman zaman çadırda konakladı.

Türkiye’ye hayran kaldılar

Tur sürecinde harika deneyimler yaşadıklarını belirten çift, "İnsanlar her yerde misafirperver ama en iyi insanlarla Ukrayna, Makedonya, Bosna ve Türkiye’de karşılaştık. En iyi manzara Norveç, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’deydi. Çok fazla dost edindik" dedi.

Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten çift, "Türkiye’nin çok güzel bir doğası var; dağlar, kanyonlar, şelaleler. Ayrıca zengin bir tarih; Roma kalıntıları, eski medrese ve kervansaray. Ama biz bisikletçiler için en iyisi insanlar. Çok misafirperver insanlarla tanışıyoruz. Ve özellikle dışarısı soğukken bir ateşin etrafında çaya davet edilmek gerçekten çok güzel" ifadelerine yer verdi.