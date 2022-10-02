Bisikletiyle 43 şehir gezip kök hücre bağışını anlatıyor

9 yıl önce oğlunu kaybeden Adanalı gazeteci Kemal Yücel, başka çocukların ölmemesi için çıktığı umut yolculuğunda bisikletiyle şehir şehir gezip kök hücre bağışının önemini anlatıyor. Bugüne kadar 39 şehir gezen Yücel, geldiği İzmir’de de vatandaşlara kök hücre bağışının önemini anlatarak donör olmalarını isteyecek.

9 yıl önce Adana’da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel’i beyin tümörü ameliyatında kaybeden gazeteci Kemal Yücel, oğlunun ölümünün ardından kendisini sosyal sorumluluk projelerine adadı. Oğlunun organlarını bağışladığını, kısa süre önce kendisinin de canlı donör olarak karaciğerinden organ bağışı yaptığını söyleyen Yücel, başka ailelerin evlat acısı çekmemesi için organ ve kök hücre bağışı konusuna dikkat çekmek adına bisikletiyle Türkiye turuna çıktı. Şimdiye dek 39 ili gezen ve bisikletiyle yaklaşık 6 bin kilometre pedallayan Kemal Yücel’in son durağı İzmir oldu. Yücel, Türkiye turunu oğlunun mezarının bulunduğu ve tura başladığı yer olan Adana’da bitireceğini söyledi.

"Onların hayatını kurtaracak donörler aramızda"

Gerçekleştirdiği bisiklet turunun öneminden bahseden Kemal Yücel, lösemi hastası çocukların hayatlarını kurtaracak donörlerin aramızda olduğuna vurgu yaptı. Yücel, "Kök hücre ve organ bağışı hakkında toplumsal bilinci artırmak için 10 Ağustos günü Adana’dan yola çıktım. Bisikletimle şehir şehir pedallayıp insanlara bu konunun önemini anlatıyorum. Hastanelerde ilik nakli bekleyen çocuklarımız ne yazık ki ölüme birer adım daha yaklaşıyor. Onların hayatını kurtaracak donörler aramızda. Gezdiğim şehirlerde insanlara Kızılay kan alma noktasına giderek ilk 3 tüp kan örneği verip ilk adımı atabileceklerini, süper kahraman olabileceklerini anlatıyorum. İnsanlara kök hücre bağışını anlatarak lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum. 60 günlük bir rota belirledim. 10 Ağustos’ta çıktığım bu yolculukta birçok bölgeyi gezdikten sonra Ege Bölgesi’ne, İzmir’e geldim. Burada da insanlara kök hücre bağışının önemini anlatacağım. Turumu 10 Ekim’de Adana’da oğlumun mezarında bitireceğim" diye konuştu.

9 yıl önce kaybettiği oğlunun doğum günü olan 10 Ekim’de oğlu Ali Utku Yücel’in mezarında turunu bitireceğini söyleyen Kemal Yücel, oğluna doğum günü hediyesi olarak lösemi hastası çocukların umudunu götüreceğini söyledi. Yücel, "Utku’nun tam da doğum gününde bisiklet turumu bitireceğim. Oğlum hayatta olsaydı ona hediyeler alacaktım. Oğlumun mezarına gittiğimde ona vereceğim hediyem, hayatlarını kurtarabileceğimiz çocukların umudu olacak. Ona diyeceğim ki, ’Hayatta olsaydın elbette sana oyuncaklar getirecektim ama sana bu kez lösemi hastası çocukların, ilik nakli bekleyen çocukların umudunu armağan ediyorum.’ Bu yolculukta tam 43 şehir gezmiş olacağım. Bugüne kadar 39 şehri gezdim ve yaklaşık 6 bin kilometre pedalladım. Gittiğim her yerde de bu umut yolculuğumuzu anlatacağım" sözlerine yer verdi.

"Farkındalık oluşturmak için"

Kemal Yüce’nin bisiklet turunun amacından etkilenip kendisine destek olmak istediklerini söyleyen Ege Çağdaş Erzincanlılar Derneği Başkanı Hikmet Bakan ise, "Kemal ağabeyin bu mücadelesini ve İzmir’e geldiğini öğrendik. Buradaki programda da kendisine bir konuşma yaptıracağız. İnsanlarda farkındalık oluşturmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.