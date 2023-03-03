Bisiklet parasını depremzedelere bağışlayan Umut’a sürpriz

Bisiklet için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlayan Umut’a, Kavak İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından sürpriz yapıldı.

Kavak İlçesi Tatarmuslu Mahallesi’nden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Umut Gezek, bisiklet almak için biriktirdiği 500 TL parasını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere göndermek üzere Kavak İlçe Müftülüğüne teslim etti. Umut’un bu davranışından dolayı Kavak İlçe Müftülüğü ekipleri ise Umut’a sürpriz yaparak bisiklet hediye etti.

Umut’a bisikleti Kavak İlçe Müftüsü olan aynı zamanda Türk Diyanet Vakfı Kavak Şube Başkanı Yakup Belen ve müftülük görevlileri teslim etti.