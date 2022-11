Birleşmiş Milletler’den “Dünya 8 Milyar Günü” etkinliği

Dünya nüfusunun 8 milyar olmasından dolayı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından “Dünya 8 Milyar Günü” kutlama etkinliği düzenledi.

Dünya nüfusunun 8 milyar olması ve dünya üzerinde yaşayan her bireyin aynı haklara ve seçimlere sahip olabileceği bir dünya oluşturmak amacıyla “Dünya 8 Milyar Günü” kutlama etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından hazırlanan ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 8 milyar insanın ortak geleceği iyileştirme noktasında güç sahibi olduğu vurgulandı. Nüfus popülasyonun artmasıyla birlikte, savaş ve göçün arttığı, kadınların dünya üzerinde hala kendi kararlarını alamadığı, kadına şiddetin küresel boyutta devam ettiği ve bunun üstesinden sadece 8 milyar insanın iş birliğiyle gelinebileceği aktarıldı. Programda, İstanbul Beyoğlu’ndaki patlama hatırlatılarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

“Her 3 kadından biri hali hazırda toplumsal cinsiyete dayılı şiddetten etkileniyor”

Her doğumun güvenli olduğu, her gencin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan uzak kaldığı ve her kadının saygıyla insan onuruna yakışır bir muamele gördüğü bir dünya arzuladıklarını ifade eden Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, “Her 3 kadından biri hali hazırda toplumsal cinsiyete dayılı şiddetten etkileniyor. Bu tür zorlukların üstünden gelebilmek için aslında hala önümüzde kat edilmesi gereken mesafeler var. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimi sağlamak için yapmamız gereken şeyler var. Bu haklar aslında gençlere sağlıklı yaşamlarıyla ilgili bilinçli karar almalarında yararlı olacaktır” diye konuştu.

Dünya’nın şu anda 8 milyar nüfusa sahip olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “Nüfus dinamikleri ve demografik trendler 3 faktörü baz alır; ölüm oranı, doğum oranı ve göç. Bunlar bir araya gelir ve her ülkenin, her toplumun nüfus büyüklüğünün artışı ve azalışı gibi trendleri belirler. Bu noktada nüfus dinamiklerinden belirli bir ülkede bağlam olarak geçen nüfus dinamiklerinden bağımsız olarak, kadınların kendi doğurganlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olma hakları ve de kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma haklarına saygı duyulmalı. Ciddi şekilde yaşlanma sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkeler var. Dünyanın çeşitli yerlerinde doğum oranlarının oldukça düşük ülkeler var. Nüfusun düşüşte olduğu ülkeler var ve önemli durumlar bunlar. Bazı ülkelere de baktığınızda hala yüksek doğurganlık oranlarının ve de nüfus artış hızının geçerli olduğu ülkeler var” ifadelerini kullandı.

Programa, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’in yanı sıra Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.