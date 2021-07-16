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Biriktirdiği 15 Temmuz anısı paralarını bağışladı

15 Temmuz gecesi şehit ve gaziler anısına bastırılan 1 liraları 2,5 yıldır biriktiren Cahit Karaman, 251 adet 1 lirayı Yenice Kaymakamlığına bağışladı.

Haberde İnsan 16.07.2021, 13:07
Biriktirdiği 15 Temmuz anısı paralarını bağışladı
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15 Temmuz gecesi şehit ve gaziler anısına bastırılan 1 liraları 2,5 yıldır biriktiren Cahit Karaman, 251 adet 1 lirayı Yenice Kaymakamlığına bağışladı.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılmış 1 liraları 2,5 yıldır biriktiren Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Cahit Karaman, 251 adet 1 lirayı Yenice Kaymakamlığına bağışladı. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, şehitler için yapılan bu bağışın öneminin ayrı olduğunu söyledi. Göktaş, güzel ve duygu yüklü davranışı için Karaman’a teşekkür etti.
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