Bırakma oltayla 7 kiloluk levrek yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde asansör ustası bırakma oltayla 7 kiloluk levrek avladı.

Asansör ustası İlhan Okur’un Akçay’da bırakma oltayla yakaladığı yaklaşık 7 kilogramlık levrek sanayi sitesinde büyük ilgi gördü.

’Körfeze bir incide benden olsun’ diyen Okur, bugüne kadar bu kadar büyüğünü yakalamamıştım. Çok mutlu oldum” dedi.