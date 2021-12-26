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Bir yaşını doldurmadan 3 ay ömür biçildi, 4’üncü yaş gününde herkesin gözlerini doldurdu

Antalya’da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası minik Ata, 4. yaş gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı. Yaş gününde, Ata’nın hayatının slaytlarla anlatıldığı kısa film ise gözleri doldu.

Haberde İnsan 26.12.2021, 09:50
Bir yaşını doldurmadan 3 ay ömür biçildi, 4’üncü yaş gününde herkesin gözlerini doldurdu

Antalya’da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası minik Ata, 4. yaş gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı. Yaş gününde, Ata’nın hayatının slaytlarla anlatıldığı kısa film ise gözleri doldu.

Antalya’da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre, doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata’yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Direnciyle doktorları şaşırttı

Şu ana kadar 8 kez yoğun bakıma kaldırılan Ata, bu zorlu süreçleri atlatmayı başardı. Doktorları bile şaşırtan direnciyle, adeta bir hayatta kalabilme mücadelesi örneği gösteren minik savaşçı, ilerleyen dönemlerde yutkunma güçlüğü yaşamaya başladı. Doktorların trakeostomi kararını istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalan Özdemir çifti, yapılan işlem sonrası çocuklarının sesine hasret kaldı.

4. yaş kutlaması, herkesin gözlerini doldurdu

24 Aralık günü Ata için yapılan yaş günü organizasyonuna Ata, annesi, babası, yakınları ve minik savaşçının sevenleri katıldı. Palyaço gösterileriyle başlayan yaş günü partisinde, çizgi film karakteri ‘Herkül’ün bulunduğu pastanın mumlarını, Ata, ailesiyle birlikte üfledi. Organizasyonda ayrıca Ata’nın doğumundan bugüne olan yaşamı, kısa bir film olarak gösterim yapıldı. Kısa filmde başta Tarık-Ceylan Özdemir çifti olmak üzere davetlilerin gözleri doldu, duygusal anlar yaşandı.

“Ata bize güçlü olmayı öğretti”

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Baba Tarık Özdemir, “Ata’ya 2-3 ay yaşar demişlerdi. ‘1 yaşını dolduramaz’ diyenler olmuştu. Bugün 4. Yaş günün kutladık. 4 yaşına 8 yoğun bakım sığdırdı. Savaştı, direndi ve hiçbir zaman vazgeçmedi. Yapamaz denilen her şeyi yaptı ve başardı. Bize bu günleri yaşattığı için rabbime şükrediyorum. Onun bu gücü bize de yaşam sevinci verdi. Ata bize güçlü olmayı öğretti” dedi.

Ata’ya kardeş geliyor

İkinci çocuk heyecanı yaşadıklarını ve eşinin şu anda 4 aylık hamile olduğunu belirten Özdemir, bazı insanların buna tepki vermesine ailecek üzüldüklerini dile getirdi. Özdemir, “Biz 4 yıldır tüm genetik testlerimizi yaptırdık. Normal olarak ikinci çocuk sahibi olacağımızı bildiğimiz için biz ikinci çocuğumuzu yapıyoruz. Bilinçsiz davranan insanlar var. Hiçbir test yaptırmadan, ikinci üçüncü çocukta aynı rahatsızlığı yaşayan aileler oluyor. Bizim şu an böyle bir durumumuz yok. Fakat her şey Allah’tan. Yine de bilemeyiz ne olacağını ama tıbbi olarak aynı hastalığın tekrarlama oranı çok düşük. Bütün kontrollerimizi de buna göre yapıyoruz. Ben kardeşinin Ata’ya iyi geleceğini de düşünüyorum” diye konuştu.

“Yaşamaz denen oğlumuz bugün 4 yaşında”

Ata’nın doğum gününü heyecanlı bir şekilde kutladıklarını ifade eden anne Ceylan Özdemir de, “İple çektiğimiz bir doğum gününü kutluyoruz. Yaşamaz denen oğlumuz, bugün 4 yaşında. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu yılın bize verdi bir meyvemiz daha var. Ata’ya bir kardeş daha gelecek. Bunun için ayrıca mutluyuz ve heyecanla bekliyoruz” dedi.

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