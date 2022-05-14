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Bir tarafta yaşam, diğer tarafta hukuk mücadelesi veriyor

Geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçiren ve kafatasının bir bölümünü kaybeden Giresunlu hemşire Havva Dizdar, bir tarafta hukuk mücadelesinin sürdürürken, diğer tarafta kızı için yaşamak istediğini söylüyor.

Haberde İnsan 14.05.2022, 12:03
Bir tarafta yaşam, diğer tarafta hukuk mücadelesi veriyor

Geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçiren ve kafatasının bir bölümünü kaybeden Giresunlu hemşire Havva Dizdar, bir tarafta hukuk mücadelesinin sürdürürken, diğer tarafta kızı için yaşamak istediğini söylüyor.

Hatalı müdahale sonucu iddiasıyla yüz felci geçiren, bir gözünü kaybeden, vücudunun sol tarafını kullanmakta zorlanan ve kafatasının bir bölümü olmadan yaşama tutunmaya çalışan Havva Dizdar, en azından kafatası ameliyatı olarak yaşadığı ağrılardan kurtulmayı bekliyor.

Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını belirten ve başlattığı hukuk mücadelesini sürdüren Giresunlu Hemşire Havva Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken, boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat içinde Türkiye’de ilk kez yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beyimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. AVM ameliyatı gerçekleştirilirken, beynime niye müdahale edilmiş. Ben AVM ameliyatı için gittim 20 günde hastaneden taburcu olup evime gelecektim. Yüz sinirim kesiliyor, sağ gözümü kapatamıyorum ve ilerde kör olacağını biliyorum. Kafatasım kayboldu. Kafatasım olmadığı için dura beynime yapışmış sağ tarafı çöktükçe sol tarafa doğru sıkışıyor. Artık sol tarafımı da git gide kullanamıyorum” dedi.

Kafatası ameliyatı için yardım bekliyor

Yüz felci geçirmiş, bir gözü kayıp ve vücudunun sol tarafını ilerde tamamen kullanamayacak durumda olmasına rağmen en azından kafatası ameliyatı olarak ağrılardan kurtulmak istediğini anlatan Havva Dizdar, “Bir an önce ameliyat olmama gerekiyor çünkü, ileri derecede felç olma riskim giderek artıyor. Kafatasım olmadığı için yazın sıcaktan, kışın soğuktan dayanılması zor ağrılar çekiyorum. Yüz felcimi, bir gözümü kaybetmeyi kabullendim ancak en azından baş ağrılarımdan kurtulmak istiyorum. Tek isteğim başarılı bir ameliyatla hastanede kaybedilen kafatasımın takılmasıdır. Bunun için hastaneler ve doktorlar var ama ihtiyaç duyulan param yok. Bir anneyim çocuğum için bunu yapmak istiyorum. Bu şekilde yaşamanın bir anlamı yok ama kızım için yaşama tutunmak istiyorum” diye konuştu.

Hukuk mücadelesi devam ediyor

Diğer taraftan hukuk mücadelesinin de sürdüğünü anlatan Dizdar, “Gerek hatalı AVM ameliyatı sonucu beynime müdahale edilmesi, gerekse kafa tasımın ameliyat sonrası kafama takılması için koruma altındaki kafatasımın kaybolmasıyla ilgili hukuk mücadelem devam ediyor. Bunlarla ilgili dosyam Adli Tıp Kurumu’nda sevk edildi. Adaletin yerini bulacağına inancım tamdır. Ancak benim şuan tek istediğim yaşam kalitemi biraz olsun iyileştirecek kafatası ameliyatı gerçekleştirilmesidir” şeklinde konuştu.

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