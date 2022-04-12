"Bir Sınıf Bir Koli" projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Ağrı’da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi. Proje kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerde ki okullara boş koliler bırakıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan koliler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi ile gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje kapsamında 2 bin 600 yardım kolisi bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler ile dolduruldu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yöneticilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara normal zamanlarda da Ramazan ayında da çeşitli şekillerde yardımda bulunduğunu, hayata geçirilen bu projede çocukların da bu yardım kervanına katılmalarının ve erken yaşlarda dayanışmanın önemini anlamalarının amaçlandığını belirterek, “Dayanışmaya çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde çocuklarımızı bu duygulara ve değerlerimize yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen çok anlamlı ve kıymetli bir proje dolayısıyla bir aradayız. Proje kapsamında ilimiz genelinde halihazırda oluşturulan 2 bin 610 yardım kolisinin Ramazan ayının sonuna kadar 3 bin 500’e ulaşılması bekleniyor. Başından beri destekçisi olduğumuz projeyi uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri nezdinde tüm personele ve gönüllülere teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Programa Vali Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve öğretmenler katıldı.