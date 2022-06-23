Bir parça kilim ve battaniye üzerinde dinlendiler

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki devam eden yangın bölgesinde gece gündüz demeden mücadeleye devam eden isimsiz kahramanlar fırsat bulduklarında yorulan bedenlerini, kimi zaman toprak üzerindeki bir kilimde, camide, kimi zaman ise arabada dinlendirip mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.

Bördübet Adalar mevkiinde çıkan orman yangını etkisini sürdürürken, bölgede bulunan ekipler ise canla başla yangını söndürmek için emek sarf ediyor. Bir karış vatan toprağını, yeşili korumak için saatlerce mücadele veren bölgedeki personeller, yeri geldiğinde yorgun düşüyor. Ekipler, yorgun düşen bedenlerini bazen bir araçta, bazen dört metrekare bir kilim üzerinde, bazen de toprak üzerinde dinlendiriyor. Bir iki saatlik dinlenme molasının ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken, gösterilen özveri ise takdir topluyor.

Değirmenyanı bölgesinde devam eden yangında gözünü kırpmadan görev yapan personel, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesine devam etti. Sabah saatlerinde ise yangın söndürme ekiplerinde görevli orman ekipleri, sağlık ekiplerinde görevli olan bazı personeller toprak zemin üstündeki battaniyelerin üstünde, camilerde veya araç içerisinde dinlenme fırsatı bulurken, alevlere karşı gösterilen özveri ve mücadele takdir topladı.