Bir Karadeniz klasiği: Kovanlarını ayılardan korumak için ‘ayısavar’ yaptı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde görev yapan bir imam, yıllarca bahçesine ve arı kovanlarına zarar veren ayılardan, kendi yaptığı ‘ayısavar’ sistemi sayesinde kurtuldu. Vatandaşın kurduğu sistemle, suyun ağırlığı ile havaya kalkan direğin, düşerek saca çarpmasıyla ortaya çıkan ses, ayıların ve yaban hayvanlarının bölgeye yaklaşmasını engelliyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deliktaş köyünde imamlık yapan Durmuş Ünlü (55), evinin bahçesindeki arı kovanları, sebze ve meyvelere dadanan ayılardan yıllar boyunca kurtulamadı. Çeşitli alarm sistemleri ve ışıklar alarak bahçesine kuran Ünlü, ayılara hiçbir şekilde çözüm bulamadı. Kendi imkanları ile çözüm bulmaya karar veren Ünlü, tahterevalli benzeri bir düzenekle ‘ayısavar’ yaptı. Ünlü’nün bahçesinde kurduğu ve su ile çalışan sistem, sürekli olarak ses çıkartarak ayıların bahçeye yaklaşmasını önlüyor. Ünlü, bahçesine kurduğu sistem sayesinde artık ayıların bahçesine yaklaşmadığını söyledi.

“Meyveleri yiyor ayrıca ağaçların dallarını kırıyor, arı kovanlarına da zarar veriyor”

Bölgede ayıların bahçelere zarar verdiğini ve meyve ağaçlarının dallarını kırdıklarını Ünlü, “1995 yılında imam olarak Deliktaş köyüne tayin oldum. Rahmetli babam rahatsızdı, ondan dolayı mecburi hizmete geldim. Yaban hayvanları zarar veriyordu ama bu kadar zararı olmuyordu. Teknolojik olarak iki pille çalışan lambalar bulunuyor, bu bahçenin etrafına aşağı yukarı 20 tane lamba döşedim. Yaban hayvanları yine zarar verdi. Bahçemizde kiraz ağacımız var. Kiraz ağacına 3-4 tane lamba asmamıza rağmen bir gün sabah baktığımda dallarının kırıldığını görüyordum. Burada arılarım var. Ayılar, arı kovanlarımdan 4 tanesini aldı. Fakat, domuz giremedi ama diğer hayvanlar yani ayı bahçemize girdi. Ben de bu düzeneği çocukluğumda bir yerde görmüştüm. Rüzgar ile dönen ve saça vuran tak tak diye sistem var, onu yapmayı düşündüm. Yine su ile dönüp ’tak tak’ diye vuran başka bir sistem var, onu düşündüm. Hatta arı kovanımın yanına radyo aldım. Bataryalı radyo aldım, sabaha kadar radyo çaldığım halde yine radyonun alt tarafından yine ayı girdi ve kovanlarıma zarar verdi. Hatta şu anda bu radyoyu görenler ’burada başka bir şey mi var’ diye düşünüyor. Bunun için de radyo çalıyordu. Ben de en son pratik olarak bu sistemi düşündüm. Hortum ile buraya su getirdim. Pratik ses yapmak için de alt tarafına saç koydum. Bunu ayarladım, dakika da bir inip kalkması için su haznesini yaptım. Suyu az verdiğim zaman daha yavaş ses yapıyor, suyu hızlı verdiğim zaman daha hızlı çalışıyor. Saç sayesinde birden patladığı için aynı silah patlar gibi çok ses yapıyor. Bu sistem sayesinde burada hangi yaban hayvanı olursa olsun bu ses çıktığında mutlaka ürküyor, kaçıyor" dedi.

“Sistemi yapalı 4 yıl oldu, o zamandan beri bahçeme ayı girmedi”

Yaptığı sistemden sonra bahçesine ayıların yaklaşmadığını ifade eden Ünlü, “Ben bu sistemi yapalı 4 yıl oldu. O zamandan bu tarafa belirli bir mesafe yani aşağı yukarı 100 metreye kadar gelebildi, oradan ilerisine daha geçmedi. Yani bahçemize girmedi, herhangi bir meyvemiz ya da arı kovanlarımız zarar görmedi. Ben bu sistemden çok memnunum. Bu sistem sayesinde bahçemizi kurtardık, yaban hayvanlardan koruyoruz. Hemen hemen arı kovanlarımızı ve arılarımızı kurtardık, koruyoruz çok şükür. Bu yüzden bu sistemden memnunum. Bizler için pratik bir çözüm oldu. Bir masrafı yok bizim için. Doğal su ile çalışan herhangi bir masrafı olmayan bir sistem oldu. Benim için çözüm oldu” diye konuştu.

“Ayısavar sistemini kurduktan sonra arılarım çoğaldı”

Ayısavar sistemini kurduktan sonra arılarının çoğaldığını anlatan Ünlü, “Benim bu su hazneli ayısavar düzeneğini kurmamın en büyük sebebi arı kovanlarıdır. Arıları öldürmesin, arı kovanlarına zarar vermesin diye bu sistemi kurdum. Bu düzeneği kurduktan sonra Allah’a şükür biraz arılarım çoğaldı. Sürekli bahçeme gelip arılarıma, arı kovanlarına zarar veriyordu. 1 kovan bir kere, 2 kovan bir kere alıp gidiyordu. Bende bu yüzden bu düzeneği bu şekilde yaparak rahat ettim” şeklinde konuştu.