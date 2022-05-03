Bir iyilik hikayesi

İzmir’de meslek lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri alanlara uygun olarak dezavantajlı bölgeleri ziyaret edip ailelerin hayatlarına dokunuyor. Öğrenciler, bazen kendi diktikleri masal kahramanı kostümleri ile çocuklarla bir araya geliyor, bazen de hasta ve yaşlıların yaşadığı evlere gidip sağlık kontrollerinde bulunuyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” projesi çerçevesinde okudukları alanlara uygun olarak dezavantajlı bölgelerdeki aileleri ziyaret ediyor. Kendi diktikleri masal kahramanı kostümleri ile çocuklarla bir araya gelen çocuk gelişimi alanı öğrencileri, hasta ve yaşlıların sağlık kontrollerini yapan hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı öğrencileri, evlere erzak ya da pişmiş yemek götüren yiyecek-içecek hizmetleri alanı öğrencileri ve e-devlet ile bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunan büro yönetimi ve yönetici sekreterliği alanı öğrencileri, vatandaşların adeta hayatlarına dokunuyor. Öğrencilerin ev ziyaretlerine öğretmenleri de eşlik ediyor.

“50 evde 90’ın üzerinde kişiye ulaştık”

Proje hakkında bilgi veren Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İpek Çam, “Çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ve büro yönetimi ve yönetici sekreterliği alanımız bu işin içerisinde. Çocuk gelişimi alanımız, çocuklara masal kahramanları kostümleri ile gidip onlarla oyun oynuyor, çocuklara masallar okuyor. Hasta-yaşlı bakım hizmetleri alanımız, hasta ve yaşlısı olan evlere gidip kişilerin tansiyonlarını ölçüyor, onlara sağlıkla ilgili bilgi veriyor. Yiyecek-içecek hizmetleri alanımız evlere erzak ya da pişmiş yemek götürüyor, ev halkı ile birlikte yemek yaptıkları zamanlar da oluyor. Büro yönetimi ve yönetici sekreterliği alanımız, ziyaret ettikleri evde e-devlet ve bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi veriyor. Şimdiye dek 50 evde 90’ın üzerinde kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hem tecrübe ediniyorlar hem de mutlu ediyorlar

Çocuk gelişimi alanı 11. sınıf öğrencisi Alara Kara, “Bugün kendi diktiğimiz masal kahramanı kostümleri ile evde küçük çocukları olan aileleri ziyaret ettik. Hediyeler verdiğimiz çocuklara hikayeler okuduk, onlarla oyunlar oynadık. Kreşe gitmemiş küçük çocukları mutlu ettik. Bu etkinlikler bize tecrübe katıyor. Çocukların nasıl ortamlarda yetiştiği hakkında da fikir sahibi oluyoruz” diye konuştu. 11. sınıf öğrencisi Eylül Özdemir ise “Öğrenci olarak bu etkinliklerin bizler açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz. Çocuklarla güzel iletişim kurmuş oluyoruz. Bize tecrübe oluyor, çocuklar da mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

"Dua ediyorlar"

Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı öğrencilerinden 9. sınıf öğrencisi Eylül Köroğlu, “Evlere gidip yaşlı ya da hasta olan insanların durumlarına bakıyoruz. Bu etkinlikler hem ziyaret ettiğimiz kişilere hem de bize faydalı oluyor. İleride de bu mesleği yapacağımız için deneyim elde etmiş oluyoruz. Ziyaret ettiğimiz kişiler çok memnun oluyor” derken, her ay 10 aileyi ziyaret ettiklerini belirten 9. sınıf öğrencisi Hatice Nur Aktaş da “Bu proje ile birlikte gelecekte yapacağım mesleğe ön hazırlık yapmış oluyorum. Hasta ve yaşlılarla ilgilenmek güzel bir duygu. Ziyaret ettiklerimiz de bize dua ediyor” sözlerine verdi.

Şekeri ve tansiyonu ölçüldü

Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı öğrencileri tarafından sağlık kontrolleri yapılan Buket Koyun, şunları söyledi: “Benim çocuğum da bu okulda okuyor. Okulumuz çok duyarlı. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Bugün evimi ziyaret eden öğrenciler tansiyonumu ve şekerimi ölçtü. Öğrencilerin bizimle ilgilendiklerini gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Gençlerimizin topluma faydalı olması bizi sevindiriyor.”