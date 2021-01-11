Bir harf hatası ev sahibi yaptı

Nevşehir’de 1999 yılında kooperatif aracılığıyla ev alan 69 yaşındaki Mehmet Ilman, 21 yıl önce almış olduğu evin Nevşehir’e hiç gelmemiş birinin olduğunu duyunca adeta şok yaşadı.

Kuşadası’nda yaşayan 50 yaşındaki Mehmet İlman, Kuşadası Kaymakamlığına müracaat ederek aylık bin lira destek talebinde bulundu. Kaymakamlıkta bulunan görevlinin kendisine ait bir evi olduğu için kendisine nakdi destek sağlanamayacağını söylemesinin ardından kısa süreli şok geçiren Mehmet İlman, daha sonra ise Tapu Müdürlüğüne giderek hayatında hiç gelmediği Nevşehir’de bir evi olduğunu öğrendi. Yaklaşık 10 gündür Nevşehir’de gerçek ev sahibini arayan İlman, evin 69 yaşındaki Mehmet Ilman’a ait olduğunu öğrenmesinin ardından ise evin tapusunu gerçek sahibine teslim etti. Hayatında hiç Nevşehir’e gelmediğini ifade eden Mehmet İlman, "Artık vicdanen çok rahatım" dedi. İlman, “Ben Ağrı doğumluyum ve uzun yıllar Kuşadası’nda ikamet etmekteyim. Bundan 10 gün önce Kuşadası’nda kaymakamlığa gittim. Yardım başvurusu için gittim. Kimliğimi verdim. Sonra ilgili arkadaş sana ev çıkmaz çünkü senin adına ev var dedi. Bende benim adıma ev olmaması lazım. Benim evim yok dedim. Peki evim neredeymiş diye sorduğumda ise Nevşehir’de bir evim olduğunu öğrendim. Ben hayatımda Nevşehir’i bilmem. Tapu dairesine giderek çıktı aldım. E-devlete girdim evim olduğu gözüküyor. Ama nereden geldi, kimdir diye bir haftadır evin araştırmasını yapıyorum. Sonra arkadaşımla Nevşehir’e çıktık geldik. Burada emlak işi ile uğraşan Oğuz beyi bulduk. Allah bin kere razı olsun. İnanın don dört gündür uyku uyuyamıyorum. Aklıma çeşit çeşit konular geliyor. Hak etmediğim şey bu benim. Ben vicdanen rahat değildim. Evin gerçek sahibini bulduğum için artık vicdanım çok rahat” dedi.

69 yaşındaki Mehmet Ilman ise evi kooperatif olarak 1999 yılında aldıklarını evin her şeyini ödediklerini ama böyle bir şey ile karşılaştıkları için çok şaşkın olduğunu ifade etti. Ilman, “Şimdi bu olay şöyle. Ben 1999 yılında kooperatife girdim. Vergisi ödedik her şeyini ödedik. Pazar parasını bile bulamadığımız zamanlar oldu evini taksitini ödediğimiz için. Ama çok şükür Mehmet kardeşimizi çok doğru bir insanmış. Herhangi bir şey yapmadan çıktı buraya geldi. Bir nokta başımıza neler getirdi. Benim soyadım Ilman, arkadaşımızınki ise İlman. Bu İlman olarak geçmiş. İlk aradıklarında eşim ile görüşmüşler. Eşime ev bizim demişler. Eşim neye uğradığını şaşırmış. Çünkü biz bu evi alalı 21 sene oldu. 21 yıl sonra evimin tapusuna kavuştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.