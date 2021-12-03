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Bir engellinin başarı hikayesi

Batman Üniversitesinde şube müdürü olarak görev yapan ve başarılarıyla göz dolduran Ömer Faruk Bedük, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Batman Valisi Hulusi Şahin’den engelliler için spor kompleksi talebinde bulundu.

Haberde İnsan 03.12.2021, 16:36
Bir engellinin başarı hikayesi

Batman Üniversitesinde şube müdürü olarak görev yapan ve başarılarıyla göz dolduran Ömer Faruk Bedük, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Batman Valisi Hulusi Şahin’den engelliler için spor kompleksi talebinde bulundu.

Şimdiye kadar görev yaptığı her kurumda amirleri ve müdürleri tarafından takdirname ile ödüllendirilen ve engellerin engelliler için engel olmadığını dile getiren Bedük, “Yaklaşık 38 yıldır koltuk değneği kullanıyorum. Türkiye’ de 1 buçuk milyon engelli vatandaşın içinde ben de varım. Normalde engellilerin 1 sıfır hayata yenik başlandığı söyleniyor fakat ben şu anda hayata bir sıfır başladığımı düşünmüyorum. Çünkü insanda inanç güç kuvvet olduğu sürece insan en güzel yerlere gelebilir. Bu makama bu mevki ve bu hayat şartlarına göre zor şatlarda bu mevki gelmemin en büyük sebebi annem ve babamın duasıdır. İlkokulu ortaokulu liseyi Batman Kent koleji ve Anadolu lisesinde okudum. Ondan sonra sırasıyla Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletme mezunu oldum. Daha sonra İşletme Fakültesini okudum. Ve şu anda Sağlık Yönetimi 4 yıllık bölümünü okumaktayım. Onda da şu anda ikinci sınıftayım. Batman’da ve Ankara’da 25 yıldır devletin farklı kurumlarında görev yaptım. Batman kültür müdürlüğünde görev yaptım. Hasankeyf’te turizm danışmanlığı yaptım. Üniversitenin farklı birimlerinde çalıştım. Part time akademisyenlik yaptım. Şu anda üniversitemizde şube müdürü olarak göreve devam etmekteyim. Sporu çok severim şu anda yaptığım sporlar yüzme, masa tenisi, bilardo hobilerimdir. Engeller engelliler için hiçbir zaman engel değildir. Yeter ki bize fırsat tanınsın. Yeter ki önümüze zorluklar çıkmasın. Engellilerin rahat yaşaması için gereken her şeyin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca valimizden bir isteğim olacak benim. Engellilerin rahat spor yapması için bir spor kompleksi istiyorum sayın valimizden. Spor kompleksi çok önemlidir engelliler için hem onların psikolojik açıdan hem de spor yapmaları açısından iyi bir tekliftir valimize. İnşallah spor kompleksini sayın valimiz Batman’ımıza önümüzdeki süreçte kazandırırlar diye düşünüyorum” dedi.

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