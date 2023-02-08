Bir elinde baston, bir elinde ördüğü patiklerle yardıma koştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu’dan bölgeye yardım gönderilmeye devam ediyor. 75 yaşındaki Fatma Ataş, bir elinde baston bir elinde ise kendi ördüğü patiklerle yardım noktasına gitti.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Bolu’dan deprem bölgesine kamyon ve tırlarla yardım gönderimi devam ediyor. Bolu merkeze bağlı Civril köyü yakınlarında bulunan AFAD yardım deposuna vatandaşlar her gün binlerce eşya getirip bırakıyor. Deprem noktasına ulaştırılmak üzere Bolu’dan sayısız kamyon ve tır harekete geçti. Civril köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Fatma Ataş da depremzedelere yardım için elini taşın altına koydu. 75 yaşındaki Ataş, evinde bulunan bulgur, yağ gibi ürünleri yardım yapmak üzere poşete koydu. Fatma teyze, daha sonra deprem bölgesinde etkili olan soğuk havadan depremzedelerin üşümemesi için kendi ördüğü patik, yelek ve evinde bulunan diğer eşyaları da paketleyerek bir elinde baston bir elinde ise yardım paketleri ile AFAD deposunun yolunu tuttu. AFAD deposunda bulunan yetkililere eşyaları teslim eden Fatma teyze, “Düşeriz biz yine kalkarız, biz birbirimizi bırakmayız, bizim milletimiz Türk milleti” dedi.

Evinden deprem bölgesine gidebilecek ne varsa getirdiğini söyleyen Fatma Ataş, “Allah’ım kolaylık versin. Rabbimden başka kimsemiz yok. Yardım edeceğiz, başka çaremiz yok. Mercimek, bulgur, çarşaf, patik, başörtüsü evimde olanlardan getirdim. Patikleri kendim ördüm. Yapabildiğim kadar yaptım. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın” diye konuştu.