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Bir babanın göz yaşartan uykusu

ANTALYA’DA YAKLAŞIK 5 YILDIR BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNDEN 10 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLAN ALİ Y. (37), AYRI ŞEHİRDE YAŞAYAN ANNESİNE VERİLDİĞİ KIZININ VELAYETİNİ ALMAK İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI. MAHKEMENİN KIZINI AYDA 1 GÜN GÖRMESİNE, ARDINDAN YILDA BİR AY YANINDA KALMASINA MÜSAADE ETMESİYLE SEVİNEN BABA, 5 YIL ÖNCE AYRI KALDIĞI KIZININ ODASINDA ONUN EŞYALARINI VE OYUNCAKLARINI SAKLIYOR. ODAYA DA KİMSEYİ SOKMAYAN BABA, KIZININ ‘SAÇIMI KES VE AL BABA’ DİYEREK VERDİĞİ BİR TUTAM SAÇINI KOKLAYIP, ONUN EN SEVDİĞİ OYUNCAĞA SARILARAK UYUYOR.

Bir babanın göz yaşartan uykusu

ANTALYA’DA YAKLAŞIK 5 YILDIR BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNDEN 10 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLAN ALİ Y. (37), AYRI ŞEHİRDE YAŞAYAN ANNESİNE VERİLDİĞİ KIZININ VELAYETİNİ ALMAK İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI. MAHKEMENİN KIZINI AYDA 1 GÜN GÖRMESİNE, ARDINDAN YILDA BİR AY YANINDA KALMASINA MÜSAADE ETMESİYLE SEVİNEN BABA, 5 YIL ÖNCE AYRI KALDIĞI KIZININ ODASINDA ONUN EŞYALARINI VE OYUNCAKLARINI SAKLIYOR. ODAYA DA KİMSEYİ SOKMAYAN BABA, KIZININ ‘SAÇIMI KES VE AL BABA’ DİYEREK VERDİĞİ BİR TUTAM SAÇINI KOKLAYIP, ONUN EN SEVDİĞİ OYUNCAĞA SARILARAK UYUYOR.

24 Mayıs 2020 Pazar 07:47
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Bir babanın göz yaşartan uykusu

Antalya’da yaklaşık 5 yıldır boşanma aşamasındaki eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu olan Ali Y. (37), ayrı şehirde yaşayan annesine verildiği kızının velayetini almak için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin kızını ayda 1 gün görmesine, ardından yılda bir ay yanında kalmasına müsaade etmesiyle sevinen baba, 5 yıl önce ayrı kaldığı kızının odasında onun eşyalarını ve oyuncaklarını saklıyor. Odaya da kimseyi sokmayan baba, kızının ‘saçımı kes ve al baba’ diyerek verdiği bir tutam saçını koklayıp, onun en sevdiği oyuncağa sarılarak uyuyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali Y. (37) ile S. Y. (37), 2007 yılında görücü usulü evlendiler. Çiftin bu evliliğinden İ. N. Y. (10) isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. 2015 yılında ise şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle S. Y., kızıyla birlikte İstanbul’a giderek eşi Ali Y.’ye boşanma davası açtı. Mahkeme, boşanmanın reddine, küçük kızın geçici olarak velayetinin annesine verilmesine ve Ali Y.’nin eşine ile çocuğu için ayrı nafaka ödemesine hükmetti. İlerleyen süre içerisinde bir aracı vasıtasıyla ‘protokol’ şartı konularak barışan çift, tekrar aralarında tartışma yaşayınca olay yine mahkemeye taşındı ve boşanma dava dosyası tekrar açıldı. Yaklaşık 5 yıldır süren boşanma davası süresince, Ali Y.’nin kızını ayda 1 gün görebilmesine izin verildi. Boşanma aşamasındaki eşinin Zonguldak’ta yaşaması sebebiyle kızını görebilmek için Antalya’dan, Zonguldak’a gitmek zorunda kalan baba Ali Y., burada kızıyla 1 gün de olsa zaman geçirmeye devam etti. Ali Y., mahkemenin 2019 yılındaki duruşmasında ise kızının yılda 1 ay yanında kalmasına müsaade etmesiyle, çocuğunu 5 yıl aradan sonra kendi evinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

“Onu görmek için Zonguldak’a gidiyorum”

Bir ay süren mutluluğun ardından kızının geri dönmesiyle birlikte bayramı onsuz geçirecek olan Ali Y., boşanma süreci başladığından bu yana hiçbir bayramı çocuğuyla geçiremediğini aktardı. Çocuğunun velayetinin geçici olarak eşinde olduğunu anlatan Y., uzun süredir çocuğunu görmekte zorlandığını ileri sürerek, bazı zamanlarda ise icra kanalını kullandığını kaydetti. Ali Y., “Ben bazen çocuğumu icra yoluyla görüyorum. Onu görmek için Zonguldak’a gidiyorum. Mahkeme kararında evladımı ayda 1 gün görebilme şansım vardı” dedi.

“Odasını görünce gözleri doldu”

Geçen sene mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, çocuğunun yılda bir kez ve süresinin ise 1 ay olmak üzere yanında kalabilme imkanı oluştuğunu anlatan Ali Y., “Bu odaya geçen yıl geldi bir daha da gelemedi. 2015 yılından bu yana odasına sadece 1 kez geldi. Her sene yanımda 1 ay kalma süresi var. Geçen sene buraya geldi. Odasını hemen hatırladı. Buradan gittiğinde 5 yaşındaydı. Odasına girince gözleri doldu, oyuncaklarına sarıldı. Şaşırarak, ’Bisikletim duruyor, yatağım duruyor, perde duruyor’ dedi. Hiçbir şeyine dokunmadım. Odaya da kimseyi almıyorum, eşyalarını da kimseye ellettirmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kızının saçını koklayarak uyuyor

Kızını görmek için gittiği Zonguldak’ta bir ara ona, ‘saçların ne kadar güzel’ dediğini ve ardından kızının, ‘Baba al biraz kes, sen de dursun’ dediğini gözleri dolarak anlatan Ali Y., o gün bugündür onun odasında en sevdiği oyuncuğa sarılarak ve kızının saçını koklayarak uyuduğunu dile getirdi.

“En azından yaz tatillerinde benimle kalsın”

Yıllardır gözü gibi baktığı kızının odasında, hala çocuğunun kokusunu hissettiğini de belirten Ali Y., “Benim tek varlığım çocuğum. Onu istiyorum, evliliği istemiyorum. Velayetin bana verilmesini ve burada büyümesini istiyorum. Sayın mahkeme eğer velayeti vermezse, en azından haklarımın olmasını istiyorum. Ben bir babayım. Maddi olarak Zonguldak’a gitmem de kolay değil. Her an gidemeyebilirim. En azından yaz tatillerinde benimle kalsın. Bu bile bana yeterli” diye konuştu.

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