Bir babanın 14 yıldır bitmeyen çocuk özlemi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Turgay Telsiz, dini nikahlı eşinden olan çocuğunun para karşılığı başka bir aileye evlatlık olarak satıldığını iddia ederek, 14 yıldır yüzünü dahi görmediği çocuğunu arıyor.

37 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile konuştukları o zamanki soyadıyla Emine S., şimdiki soyadı ile Emine A. (37) ile arkadaşlık kurdu. Askerliği biten Turgay Telsiz, Adana’nın Kozan ilçesine gelerek tarım işçiliğine başlayıp burada ev tuttu. Aslen Karabük ilinden olan ve Karabük’te yaşayan Emine A, bir süre sonra askerdeyken tanıştığı Turgay Telsiz’in yanına gelerek resmi nikahsız şekilde beraber yaşamaya başladılar. Aradan geçen 1 yıl sonunda Emine A. hamile kaldı. Hamileliğinin 5. ayında Karabük’e giden Turgay Telsiz ve Emine A., 1 ay Karabük’te kaldı. Daha sonra Turgay Telsiz, Osmaniye’ye geri döndü. 3 ay sonra 2008 yılının nisan ayında Karabük Doğumevi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Emine A., Turgay Telsiz’e “Gel çocuğunu al” dedi. Karabük’e çocuğunu almaya giden Turgay Telsiz’e Emine A. iddiaya göre, “Ben çocuğu evlatlık verdim. Beni de unut, çocuğu da unut” dedi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Turgay Telsiz, çaresizce memleketi Osmaniye’ye geri döndü. O gün bugündür yüzünü dahi hiç görmediği çocuğunu arayan Turgay Telsiz, geçtiğimiz yıllarda bir TV kanalındaki programa katılarak başından geçen olayları anlattı. Emine A. konuk olarak katıldığı programda, önce doğduğu gün bebeğinin kendisinden çalındığını, ardından da bebeğinin evlatlık verilmiş olabileceğini söyledi.

Şu anda 14 yaşında olan ve kız çocuğu olduğunu bildiği çocuğunun yüzünü dahi hiç görmediğini söyleyen Turgay Telsiz, “Tüm bu iddialarımın gerçekliği zaten açığa çıktı. Emine A. ve ailesi ile arkadaşları benim çocuğumu doğduğu gün para karşılığı satarak evlatlık vermişler. Ben çocuğumu istiyorum. En azından bir defa yüzünü görmek istiyorum. Ben bir babayım, ölmeden önce çocuğumun yüzünü görmek benim hakkım. Emine A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Hiçbir şey çıkmadı. Kadın elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.