Bir asra beş kala kitap yazıp, imzaladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki emekli öğretmen Fikri Türkel’in son 5 yılda kaleme aldığı yazıların bir kısmı “Ana gibi baba gibi sevdiğim insanlar” ismi ile kitaplaştırılarak kendisine hediye edildi.

1927’de yılında Marmaris’te doğup yoksul bir ailenin çocuğu olarak Bozburun köyünde büyüyen Fikret Türkel, 20 yaşında öğretmen oldu. Marmaris’te binlerce çocuğun okuma yazma öğrenmesine vesile olan öğretmen, geçirdiği bir trafik kazası sonucu 26 yıl görev yaptığı mesleğinden emekli olmak zorunda kaldı. Emekli olduktan sonra inşaatlarda usta ve marangoz olarak çalışıp 5 çocuğunu yetiştiren Türkel, son 5 yıldır hayatını kaleme alarak kitaplaştırdı. Marmarisli iş insanı Mehmet Baysal, “değerli büyüğüm” dediği Türkel’e yazılarını kitaplaştırma teklifi götürdü. Eğitim çınarı, teklifi memnuniyetle karşıladı, ilçede görev yapan basın mensubu Ender Türkkan, söz konusu yazıların 100’ünün yer aldığı ve “Ana gibi baba gibi sevdiğim insanlar” adı verilen kitabı yayına hazırladı.

95 yaşındaki bir insanın kitabının basılmasına vesile olan iş insanı Mehmet Baysal ise, "Bir asra 5 kala ömür yaşamış ve daha uzun yıllar yaşamasını dilediğimiz Fikri öğretmenimiz Marmaris’te bir çok iş insanının eğitim hayatında önemli rol oynamıştır. Beş altı ay kadar önce oluşan bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduk. Onun kitabını bastırmak bizler için büyük bir onur ve gururdur. Daha sonraki kitapları için daha çok sağlık, huzur ve yazı yazmasını diliyoruz. İkinci kitabı için de hazırlanmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Çevremdekiler okusun diye daktilom ile yazıp çoğaltıp dağıtıyordum"

95 yaşındaki eğitim çınarı Fikri Türkel kitabı ve hayatı ile ilgili, "Bu benim birinci kitabım. Ben 95 yaşındayım fakat düşüncelerim kitap çıkarmak falan değildi. Kitap yazmak değildi yani. Kendimi böyle bir beklentiye sokmadım, vakit geçirmek için yazdım. Hanımın da teşvikiyle yazmaya başladım. Daktilom vardı eski o daktilo da çocukluğumdan başladım yazmaya. Yani çok büyük böyle beş sayfa 6 sayfa dolu çocukluğum, okula gidişim, öğretmen olmuşum. Öğretmenlik de nerelerde çalıştığım ve emekli oluşuma kadar hepsini bir yazıda topladım. Sonra benim hoşuma gitti yazı yazmak. Başka konuları buldum, o konuları işledim, bazısını böyle ne bileyim gazeteciler, kitap yazarların fikirlerinden istifade ettim, onların yazılarını okudum. Halen de okumak dayım. Günde bir gazete okurum. O okuduğum gazeteden edindiğim bilgileri ne bileyim işte kağıda döküyorum kağıda. Yani yazıyorum bakıyorum sonunda beğenirsem o yazıyı temize çekiyorum ve eşime dostuma konum komşuma veriyorum" diyerek çevresindekilerin teşvikinin de olduğunu belirtti.

"Yazılarım herkesin elinde dolaşınca dikkat çekti"

Yazar ve emekli öğretmen Türkel ilk kitabının çıkış hikayesini "Mehmet Baysal Bey’in bu kitaplardan bazı yazıları okuması bu kitabı basmaya sebep oldu. Yazılarımı okumuş, okuduktan sonra bana misafirliğe geldi. Dedi ki Hocam size bir şey söylemek istiyorum dedi. Söylen buyurun dedim, beni çok eskiden tanıdığını hatta rahmetli kardeşinin öğretmeni olduğumu söyledi sonra yazılarımı çok beğenip kitap olarak basmak istediğini söyleyince olur tabii diye cevap verdi. Ender Türkkan Bey geldi yazılarımı inceledi bu yazılardan kitap olabileceğini söyledi. Allah Razı olsun beni mutlu ettiler" şeklinde anlattı.

95 yaşındaki yazarın 80 yaşındaki eşi Nuriye Türkel eşine hep destek verdiğini belirterek, "Yazmaya da meraklı, okumaya da çok meraklı, hevesli ben de hep yanındayım" dedi.

Eğitim çınarı, kitabı için düzenlenen imza gününde okumak ve yazmaktan büyük keyif aldığını vurguladı, kitabını imzalatmaya gelenler ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.