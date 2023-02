Bir araya gelen hayırseverler, depremzedeler için 2 günde 20 ev hazırladı

Eskişehir’de bir araya gelen 50 kadar gönüllü, hayırseverlerden toplanan eşyalarla deprem bölgesinden gelen 20 aileye 2 gün içinde ev hazırladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplam 11 ilde yıkıma olan depremin ardından, depremzedeler ülke genelinde farklı illere taşınarak yeni bir hayat kurmaya başladı. Eskişehir’e gelen binlerce depremzede için de valilik, kaymakamlık ve hayırseverler adeta seferberlik başlattı. Deprem bölgesinden gelerek Eskişehir’de ev tutan vatandaşlara yardım etmek amacıyla gönüllü olarak bir araya gelen 50 kadar hayırsever, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan boş bir dükkanda kurdukları Yardım Toplama Merkezi ile depremzedelerin elinden tuttu. Sosyal medyadan ve ikili ilişkiler aracılığıyla temin edilen ev eşyalarını depremzedelere vererek ev ve düzen kurulmasına imkan sağlayan hayırseverler, 2 gün gibi kısa bir sürede 20 farklı evi A’dan Z’ye dizdi. Parça eşya taleplerine de karşılık veren hayırseverler, 80’den fazla evin de eksiklerini tamamladı.

"Her şey dahil olarak toplam 20 aileye ulaştık"

Başlattıkları yardım kampanyası ile 2 gün gibi kısa bir sürede 20 evi tam anlamıyla hazırladıklarını belirten Gözde İlhan, "Eskişehir’de depremzede aileler için bir yardım kampanyası oluşturduk. Bunun için bir eşya toplama merkezi kurduk. Buraya her türlü temiz kullanılabilir ev eşyası; çatal, yatak, yorgan, yastık, çarşaf her şeyi toplayıp insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, insanlar kullanmadıkları eşyaları bize haber verirlerse biz gidip evlerinden teslim alıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Burada herkes canla başla gönüllü olarak çalışıyor. Çok kişiyiz. Bu birlik ve beraberlik de bizler için çok gurur verici. Her şey dâhil olarak toplam 20 aileye ulaştık. Parça, tamamlama eşya olarak da yaklaşık 80 aileye ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Kurduğumuz ulaşım ağıyla evlere direkt ulaştırma yapıyoruz"

Kendi imkanlarıyla kurdukları lojistik ağıyla birlikte hayırseverlerin evlerinden eşyaları aldırıp, depremzedelerin evlerine nakliye sağladıklarını belirten Serkan Can Zengin ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaklaşık 50 kişiyiz ama bunun üzerinde çok daha fazla gönüllümüz var. Burada hassas olunan nokta kendi evimize sokmayacağımız hiçbir eşyayı göndermemeye çalışıyoruz. Önemli olan bir konu da insanların buradan gelip almasını beklemek yerine kurduğumuz ulaşım araç ağıyla evlere direkt ulaştırma yapıyoruz. Bunu bir süre daha böyle devam ettireceğiz. Eskişehir’deki evlerin ihtiyacını giderene kadar da uğraşacağız."