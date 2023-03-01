Binlerce oyuncağı havadan attılar, kumbaraları doldurup gönderdiler

Diyarbakır’da, Final Okulları ve Kayapınar Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Sevgi Kumbaraları” ile depremzede çocuklara binlerce oyuncak ve hediye toplandı.

Diyarbakır’da depremzede çocuklar için Final Okulları ve Kayapınar Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü “Sevgi Kumbaraları” ile binlerce hediye toplandı. Havadan temsilen atılan ve yüzlerce öğrenci ile birlikte toplanarak kumbaralara doldurulan hediyeler depremzede çocuklara ulaşması için yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, yaraları sarmak için çabaladıklarını kaydetti. Başkan Karaman, “6 Şubat gecesi ilimizde de şiddetli bir şekilde hissettiğimiz deprem yaşadık. Depremden sonra yapmış olduğumuz kampanyayı milletimizin nezdinde yardıma ihtiyaç duyulan bir anda hiçbir çağrı olmadan bu necip milletin kıymetli evlatlarının harekete geçmiş olduğunu bir kez daha gördük. Diyarbakır ilimiz 11 il içerisinde çok da hasar almadan depremi atlattı. Biz bu anlamada kendi yaralarımızı sarmaya çalışırken bir yandan da depremden etkilenen illerimize yardım etmiş olduk. Bugün öğrencilerimizin doldurduğu kumbaralar ve hediyelerle bunun da bir finalini yapmış olacağız” dedi.

5. sınıf öğrencisi Cemile Yılmaz ise kitap ve oyuncaklarını paylaştığını ifade etti. Depremzede arkadaşlarına oyuncak ve kitap yardımı yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Okuluma bize bu şansı tanıdığı için teşekkür ederim. Kendi adıma depremzede kardeşlerime özel olarak kitap, atkı ve bere hediye ettim. 11 ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Damla Türkyılmaz da, yaşıtlarına çağrıda bulunarak bu kampanyaya estek olmalarını istedi. Türkyılmaz, “Ben de depremden etkilenen kardeşlerime oyunca ve kitap hediye ettim. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız. Yaşıtlarıma da çağrıda bulunaraktan, depremzede kardeşlerimize yardımda bulunsunlar. Bugün deprem bölgesindeki kardeşlerimizin başına geldiyse Allah etmesin yarın başka birimizin başına gelebilir” şeklinde konuştu.