Binlerce öğrenci Samsun’u keşfetti

“Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket Projesi” çerçevesinde yaklaşık 1 yılda 9 bin 386 öğrenci şehri gezdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor” mottosuyla "Büyükşehir Gençlik Hareketi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket Projesi” 2021 yılı Temmuz ayında başlatıldı.

Projenin ilk ayağında özelikle şehir merkezi dışında kalan ilçelerde yaşayan öğrenciler bulundukları yerlerden otobüslerle alınarak kent merkezine getirildi. Burada öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Planetaryumu, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Panorama Dijital Gösterim Merkezi ve Bandırma Gemi Müzesi’ni ziyaret edip Samsunum 1 Gemisi ile deniz turu attı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uzman rehberlerle Milli Mücadele şehrinin tarihi, kültürel ve turistik yerleri tanıtıldı.

Projenin ikinci ayağında ise öğrenciler için kent merkezi dışındaki ilçeleri kapsayan özel gezi programları düzenlendi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı gezilerle gençler ilçelerdeki tarihi ve turistik yerlere götürüldü. Bulundukları ildeki önemli turizm noktalarını gören öğrenciler geziler sırasında büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Özellikle şehir dışından Samsun’a okumak için gelen üniversite öğrencileri proje sayesinde şehri yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve belediye personeline teşekkür etti. Projeden bugüne kadar 9 bin 386 öğrenci yararlandı.

“Her zaman yanlarındayız”

Gençlerin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gençlerin hayatına renk ve değer katmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız her zaman önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ile Samsun’da gençler, genç olmanın avantajını ve farkını yaşıyor. Onlar için yapılan her çalışmaya büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket Projesi’ de onlara verdiğimiz değerin göstergesi. Bu proje ile kentimizde yaşayan ve dışarıdan okumak için gelen binlerce gencimiz Samsun’umuzu yakından tanıma imkanı buldu. Daha önce hiç görmedikleri doğal güzellikleri, tarihi eserleri, turizm noktalarını görme fırsatı yakaladı" dedi.