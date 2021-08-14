Binlerce kilometreden geldi, sahildeki sporuyla dikkat çekti

Turizm kenti Antalya’da 40 dereceye yaklaşan sıcak havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahilde ip üzerinde yürüyerek spor yapan Tayvanlı genç kız ise dikkat çekti.

Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, turizm kenti Antalya’da güneşli ve sıcak hava hakim sürüyor. Kentte hava sıcaklığı bugün 38 dereceye, nem oranı yüzde 23 seviyesine deniz suyu sıcaklığı ise 28 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahile gelen kişilerin Akdeniz’in serin sularında yüzdüğü ve sıcak kumsal üzerinde güneşlediği görüldü.

Bazı vatandaşlar ise şemsiyelerinin altında gölgede dinlemeyi tercih etti. Yaklaşık 20 kilometre uzanan sahil şeridinde yoğunluk oluştuğu görüldü. Yaşanan yoğunluk havadan drone kamerası ile de görüntülendi. Öte yandan sahilde etkili olan rüzgar nedeni ile vatandaşların zaman zaman şemsiyelerini kontrol etmekte güçlük çektiği görüldü.

Binlerce kilometre uzaklıktan geldi

Tayvan’dan Türkiye’ye tatile gelen 30 yaşındaki Jessica Chiao ise dünyaca ünlü sahilde iki ağaç arasına kurduğu ip üzerinde Slacklining adı verilen yürüyüş sporunu yaptı. Genç kızın ip üzerinde uzun süre yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

"Deniz çok güzel"

Sedat Orman, “Esnaflık yapıyorum. Bugün tatil denize girelim dedik. Karadeniz’de selden etkilenen vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İklimler değişiyor sanırım. Deniz burada çok güzel. Hava sıcak” sözlerine yer verdi.