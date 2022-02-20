Binlerce insan bu ilçeye balık yemeye geliyor

Türkiye’de alabalık üretiminde ve ihracatında ilk sıralarda yer alan Elazığ’ın Keban ilçesi, hem göze hem mideye hitap ediyor. Özellikle alabalığın 23 çeşit yemeğinin yapıldığı ilçenin, yurtiçi ve yurtdışından dört mevsim ziyaretçisi eksik olmuyor.

Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri gibi doğal güzellikleri ile ilgi gören Keban ilçesi, üretilen ve 23 çeşit yemeği yapılan lezzetli alabalıkları ile de adından söz ettiriyor. Yıllık üretilen yaklaşık 23 bin ton balıktan büyük kısmı yurt dışına ve iç piyasaya satılırken, kent merkezi ve ilçedeki restoranlarda da müşterilere sunuluyor. Lezzetiyle ilgi gören alabalığı çeşitli şekillerde müşterinin beğenisine sunan tesisler, alabalıktan katmer, pide, tava, dolma, kuşbaşı, kavurma, karnıyarık, köfte, kebap gibi yaklaşık 23 çeşit yemeği menüsünde yer veriyor. Kış ayı olmasına rağmen hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Keban, tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Dışarıdan gelen ziyaretçilerine alabalıktan yaptıkları birçok çeşit yemeği sunduklarını belirten restoran işletmecisi Ahmet Özdemir, “Yaz aylarında olduğu gibi kışın da ciddi bir misafir kitlemiz var. Herkes Keban’a özellikle balık yemeye geliyor. Yaz aylarında şehir dışından hatta yurt dışından gelen misafirler mutlaka buraya uğrayıp alabalığımızın tadına bakıyor. Restoranımızda alabalığın 20’nin üzerinde yemeği var. Şimdi sadece Bu alabalık katmerde çok iddialıyız. Buraya gelen insanlar mutlaka onun için geliyor. özellikle Konya, Adana, Ankara ve diğer illerden misafirlerimiz geldi. Keban, dünyada en fazla alabalık ihracatı yapan yerdir. Balık denilince akla Elazığ’ın Keban ilçesi gelir. Biz de alabalığımızla iddialıyız ve dünyanın her tarafına ihracı olan balığı yiyenler bir daha yemek istiyor” dedi.

Kırşehir’den Keban ilçesine ziyarete gelen vatandaşlardan Betül Ercan, “Keban ilçesini daha önceden çok duymuştuk. Bugün de gelip görmek istedik. Güzelliğini görüp balığını yiyelim istedik. Burayı çok beğendik. Yazın daha da güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah, tekrar geliriz” diye konuştu.

Muş’tan geldiğini dile getiren Mine Arı, “Muş’ta sağlık çalışanı olarak görev yapıyorum. Arkadaşlarımı buraya getirmeyi çok istiyordum, bugüne nasip oldu. Buranın işletmesinde ve ilçemizden çok memnun kaldılar. Balığından da tattık, çok güzeldi. İnşallah, diğer arkadaşları da buraya getirmek nasip olur. İzmir’den gelen arkadaşlarım vardı, onlar da çok memnun oldu” şeklinde konuştu.