banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil

Binlerce insan bu ilçeye balık yemeye geliyor

Türkiye’de alabalık üretiminde ve ihracatında ilk sıralarda yer alan Elazığ’ın Keban ilçesi, hem göze hem mideye hitap ediyor. Özellikle alabalığın 23 çeşit yemeğinin yapıldığı ilçenin, yurtiçi ve yurtdışından dört mevsim ziyaretçisi eksik olmuyor.

Haberde İnsan 20.02.2022, 11:33
Binlerce insan bu ilçeye balık yemeye geliyor

Türkiye’de alabalık üretiminde ve ihracatında ilk sıralarda yer alan Elazığ’ın Keban ilçesi, hem göze hem mideye hitap ediyor. Özellikle alabalığın 23 çeşit yemeğinin yapıldığı ilçenin, yurtiçi ve yurtdışından dört mevsim ziyaretçisi eksik olmuyor.

Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri gibi doğal güzellikleri ile ilgi gören Keban ilçesi, üretilen ve 23 çeşit yemeği yapılan lezzetli alabalıkları ile de adından söz ettiriyor. Yıllık üretilen yaklaşık 23 bin ton balıktan büyük kısmı yurt dışına ve iç piyasaya satılırken, kent merkezi ve ilçedeki restoranlarda da müşterilere sunuluyor. Lezzetiyle ilgi gören alabalığı çeşitli şekillerde müşterinin beğenisine sunan tesisler, alabalıktan katmer, pide, tava, dolma, kuşbaşı, kavurma, karnıyarık, köfte, kebap gibi yaklaşık 23 çeşit yemeği menüsünde yer veriyor. Kış ayı olmasına rağmen hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Keban, tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Dışarıdan gelen ziyaretçilerine alabalıktan yaptıkları birçok çeşit yemeği sunduklarını belirten restoran işletmecisi Ahmet Özdemir, “Yaz aylarında olduğu gibi kışın da ciddi bir misafir kitlemiz var. Herkes Keban’a özellikle balık yemeye geliyor. Yaz aylarında şehir dışından hatta yurt dışından gelen misafirler mutlaka buraya uğrayıp alabalığımızın tadına bakıyor. Restoranımızda alabalığın 20’nin üzerinde yemeği var. Şimdi sadece Bu alabalık katmerde çok iddialıyız. Buraya gelen insanlar mutlaka onun için geliyor. özellikle Konya, Adana, Ankara ve diğer illerden misafirlerimiz geldi. Keban, dünyada en fazla alabalık ihracatı yapan yerdir. Balık denilince akla Elazığ’ın Keban ilçesi gelir. Biz de alabalığımızla iddialıyız ve dünyanın her tarafına ihracı olan balığı yiyenler bir daha yemek istiyor” dedi.

Kırşehir’den Keban ilçesine ziyarete gelen vatandaşlardan Betül Ercan, “Keban ilçesini daha önceden çok duymuştuk. Bugün de gelip görmek istedik. Güzelliğini görüp balığını yiyelim istedik. Burayı çok beğendik. Yazın daha da güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah, tekrar geliriz” diye konuştu.

Muş’tan geldiğini dile getiren Mine Arı, “Muş’ta sağlık çalışanı olarak görev yapıyorum. Arkadaşlarımı buraya getirmeyi çok istiyordum, bugüne nasip oldu. Buranın işletmesinde ve ilçemizden çok memnun kaldılar. Balığından da tattık, çok güzeldi. İnşallah, diğer arkadaşları da buraya getirmek nasip olur. İzmir’den gelen arkadaşlarım vardı, onlar da çok memnun oldu” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14