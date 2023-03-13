Bingöl’ün tiyatro ekibi, Adıyaman’daki çadır kentte çocukları eğlendirdi

Şehr-i Bingöl Tiyatrosu ekibi, depremin vurduğu Adıyaman’da çadır kenti ziyaret ederek çocukları eğlendirdi.

Kahramanmaraş depremin ardından bölgedeki yaralar sarılırken, bir taraftan da çadır kentte kalan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Şehr-i Bingöl Tiyatrosu ekibi, Adıyaman’daki çadır kente giderek, çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdi. ‘Çizmeli Kedi’ adlı tiyatro oyununu sahneleyen ekip, oyunların ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tiyatro ekibinin yönetmeni Yunus Çiftçi, fırsat buldukları her dönem bölgeye giderek çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini söyledi. Çiftçi, ’’8 arkadaşımız ile buraya geldik. Şunu gördük ki deprem felaketinde sadece binalar enkaz haline gelmemiş, minik yavrularımızın gönülleri de kırılmış. Çadır kentte kalan yüzlerce kırılmış gönüle dokunmak için gittik. Çocuklar çok mutlu oldu. Onların yüzlerinde mutluluğu görünce, bizler de çok mutlu olduk. Oyunlarımızın ardından miniklerimize hediyeleri de takdim ettik. Bu çalışmada bize destek ve yanımızda olan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.