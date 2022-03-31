Bingöl’den Kanada’ya uzanan başarı hikayesi kitaplaştırıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğan ve inşaat işçisi olarak girdiği firmayı satın alarak Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına sokan Fesih Zeki Mert’in başarısı, ‘Bingöl’den Kanada’ya Bir Girişimcinin Başarı Hikayesi’ adıyla kitaplaştırıldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğan ve inşaat işçisi olarak girdiği firmayı satın alarak Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına sokan Fesih Zeki Mert’in başarısı herkesin dikkatini çekiyor. Kanada’da iş yaşamına sıvacı olarak başladığı inşaat şirketi Van Horne şirketini satın alan Mert, şirketi Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına soktu. Kanada’nın hastane, havalimanı ve okulları gibi en önemli yapılarını inşa eden Van Horne Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, tecrübesini doğup büyüdüğü memleketi Bingöl başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine de taşıdı. Kanada’dan sonra Türkiye’de de tanınan iş adamları arasına girmeyi başaran Mert’in başarısı akademisyenler Doç. Dr. Zeliha Tekin ve Uzm. Eğt. Arzu Çotul tarafından ‘Bingöl’den Kanada’ya Bir Girişimcinin Başarı Hikayesi’ adıyla kitaplaştırıldı. Scala Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini alan ve “Girişimcilik inanmaktır, inandığın kadar cesaretli olmaktır” sloganını taşıyan kitap, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Mert: "Öncelikle hayal edin"

Başarısının kitaplaştırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fesih Zeki Mert, gençlere şöyle seslendi:

“Öncelikle hayal edin. Ne kadar büyük olursa olsun hayalini kurun önce. Ben bir işe başlarken önce hayal ediyorum, sonra planlıyorum. Uygulamaya geçerken ise yürüdüğüm yol ister güneşli olsun, ister yağmurlu olsun asla ama asla yolumdan vazgeçmiyorum. Kendisine inanan insan, hedefine odaklanan insan bu hayatta başarısız olmaz. Başarısızlık bile tecrübedir, bunu kesinlikle unutmayın.”