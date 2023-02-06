Bingöl’den deprem bölgelerine yardım gönderildi

Bingöl Valiliği, belediye ve diğer kurumların işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasınyla deprem bölgelerine yardım tırı gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için insani yardım kampanyası başlatıldı. Diğer illerde olduğu gibi Bingöl’de de başlatılan kampanyaya vatandaşlar battaniye, çocuk maması, çocuk bezi, ısıtıcılar, kıyafetler gibi birçok malzemeyi belediye ve AVM’de kurulan stantlara getirdi. Yüzlerce vatandaşlar depremzedeler için tek yürek olurken, iki tır dolusu yardım deprem bölgelerine gönderildi.

Hep birlikte yaraları sarmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Başkan Erdal Arıkan, “Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odası, AFAD ile diğer kurumlarla işbirliği halinde depremle ilgili ne yapabiliriz bu çalışmalara başladık. Kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza duyuruyu yaptık. Vatandaşlarımızdan çok ciddi anlamda bir ilgi oluştu. Bingöl halkına yürekten teşekkür ediyorum, ortaya koymuş oldukları duyarlılıktan dolayı. Şuan ilk etapta depremzedelerin barınma noktasında battaniye, elektrikli soba, giysi gibi çok önemli acil malzemeler hususunda yaptığımız duyuru çok ciddi karşılık buldu. Bu duyarlılığı gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün ekiplerimizle sahada, birimlerimizle, kurumlarla, işbirliği ve dayanışma halinde çalışıyoruz. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah en kısa zamanda bütün bu yaraları saracağız” dedi.

Depremzedelere el uzatmaya devam edeceklerini aktaran vatandaşlardan Semiramis Karaarslan ise “Bingöl halkı bu depremde tek yürek oldu. Hep birlikte depremzedelere el uzatmaya çalıştık. Battaniyeler, ısıtıcılar, çocuk bezleri, mamaları gibi birçok eşya iki tır dolusu gönderiyoruz. Umarım yerine de ulaşır. Çok geçmiş olsun kaybettiklerimize, Allah’tan rahmet diliyoruz hepsine. Hayatta kalanlara da barınma yeri arzu ediyoruz. Büyük geçmiş olsun, umarım bu kadarla kalır” şeklinde konuştu.

Belediye, yardımların AFAD koordinesinde bölgeye ulaşacağını bildirdi.