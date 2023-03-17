Bingöl’de şehitler ve depremzedeler için mevlit okutuldu

Bingöl’de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Ulu Camide hem şehitler için hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazı öncesi mevlit okundu.

Bingöl Ulu Camide 18 Mart Şehitler Haftası nedeniyle mevlid-i şerif programı düzenlendi. Hem şehitler için hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okunurken programa kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesi dolan camideki vatandaşlar ellerini semaya açarak hayatını kaybedenler için dualar etti.