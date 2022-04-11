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Bingöl’de ‘Okuryazarlık Seferberliği’ ile 5 bin vatandaşa ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan koordinesinde 5 Şubat 2018’de başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ çerçevesinde Bingöl Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kurslarla 5 bin 207 kişiye ulaşıldı.

Haberde İnsan 11.04.2022, 10:54
Bingöl’de ‘Okuryazarlık Seferberliği’ ile 5 bin vatandaşa ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan koordinesinde 5 Şubat 2018’de başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ çerçevesinde Bingöl Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kurslarla 5 bin 207 kişiye ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan koordinesinde 5 Şubat 2018 yılında, okuma-yazma bilmeyen kalmasın diye ‘Okuryazarlık Seferberliği’ ülke genelinde başlatıldı. Bingöl’de de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bu çerçevede 5 yıl içinde 600’den fazla kurs açıldı. Kursa katılım gösterenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşurken, 5 yılda 5 bin 207 vatandaşa ulaşıldı.

2018 yılından bu yana kurslara katılımın arttığını belirten Bingöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Şahin, 3 bin vatandaşın sertifika aldığını söyledi. Şahin, “Halk Eğitimi Merkezimizde 2018 yılından bu yana sürdürülmekte olan okuma-yazma seferberliği ile birlikte kurumumuzdaki bu kurslarımıza çok daha fazla yoğunluk arz edilerek vatandaşımıza her alanda ulaşılmaya başlandı. Bu süreçte de kurumumuzda 607 adet okuma yazmaya yönelik kursumuz açıldı ve bu kurslarımızdan 5 bin 207 vatandaşımız yararlandı. Gerek birinci gerekse ikinci aşama olmak üzere kurslarımız sonunda 3 binden fazla vatandaşımız sertifika almaya hak kazandı. Bunun en güzel yanı, kurslarımıza katılan vatandaşlarımız çoğunluğu da kadın kursiyerlerimizin olmasıdır. Özellikle kadın kursiyerlerimiz almış oldukları belgeler sonunda da açık öğretim kurumlarında ortaokul ve liseye kayıtlarını yaparak eğitimlerini sürdürmeye çalışmışlardır” dedi.

“Allah devletimizden razı olsun”

Üniversite mezunu kızının desteğiyle okuma-yazma kursuna kayıt olan ve 1,5 aydır eğitim gören Gülten Burtankulu, okuma-yazma öğrendiğini söyledi. Burtankulu, "Okuma ve yazmam olmadığı için kızımın yardımıyla buraya geldim. Gelip ismimi yazdı 1,5 aydır geliyorum. Birinci kademeyi bitirdim. İlkokul diplomasını almak için. Geliyorum Allah’a şükür okumayı da yazmayı da öğrendim. Hocamız da çok yardımcı oldu, Allah devletimizden razı olsun” şeklinde konuştu.

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