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Bingöl’de jandarma personelinden ’Kadına yönelik şiddete karşı mücadele’ mesajı
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personeli, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü” çerçevesinde özel bir video hazırlayarak, kadının toplumdaki yerine dikkat çekti.
Haberde İnsan 25.11.2022, 12:30
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personeli, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü” çerçevesinde özel bir video hazırlayarak, kadının toplumdaki yerine dikkat çekti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde anlamlı bir video hazırlandı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla hazırlanan videoda, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekilerek, kadının aile ve toplum hayatındaki önemine yer verildi.