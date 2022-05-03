Bingöl’de itfaiyeciler bayram nöbetinde

Bingöl’de yangın, kaza gibi birçok olaya anında müdahale eden itfaiyeciler, bayramda da sevdiklerinden ayrı görevlerinin başında olmayı sürdürüyor.

Bingöl Belediyesi bünyesinde görevli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da görevlerinin başında olmayı sürdürüyor. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için 7/24 esasına bağlı olarak görev yapan itfaiyecilerin çoğu, bayramı sevdiklerin ayrı geçiriyor. Bayramda da mesaide olan bazı itfaiyeciler, sevdikleri eş, dost, arkadaşlarını da telefon ile arayarak bayramlarını kutluyor. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 50 görevli personel, 6 yangına müdahale aracıyla kent merkezindeki birçok olaya müdahale ediyor.

Vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için görevlerinin başında olduklarını söyleyen İtfaiye Çavuşu Hamza Kurtaran, “Bayramda eşimizle, çocuğumuzla bayramlaştıktan sonra nöbetlerimize geldik Bingöl itfaiyesinde. Nöbetteyiz. 3 vardiya olarak çalışıyoruz ve her vardiyada 15 kişi bulunuyor. Yaklaşık 50 personelimiz var. Bayramda Bingöl’ümüzün, halkımızın güvenli bir şekilde geçirmesi için nöbetteyiz. İtfaiyemizde 6 yangın müdahale aracımız var. Bu araçlarımızla ilimizin her noktasında olaylara vaktinde, zamanında müdahale etmek için çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok bu noktada. Bingöl’ümüzün yangınlarda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Aydın Ayrancı ise “Tüm halkımızın, milletimizin bayramı mübarek olsun. Biz 7/24 görevimizin başındayız. Olabilecek bütün yangınlara karşı, kazalara karşı görevimizin başındayız” dedi.