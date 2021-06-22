banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kuveyt parlamentosunda kavga
Kuveyt parlamentosunda kavga
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!

Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Bingöl’de yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz” dedi.

Haberde İnsan 22.06.2021, 19:30
Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Bingöl’de yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz” dedi.

Olay, Genç ilçesi Çaytepe köy yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru traktör ile seyir halinde olan iki kişi, sıcak havada yol kenarında duran eşeği fark etti. Eşeğin ön iki ayağının iple birbirine bağlı olduğunu gören vatandaşlar, hemen yanına giderek ipleri çözdü. O anları cep telefonuna da kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz. Yazık, günah” diyerek, duruma tepki gösterdi.
banner486
Yorumlar (0)
24°
açık
banner493