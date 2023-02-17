Bingöl’de depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor

Bingöl’de meslek liseleri ve halk eğitimi merkezleri, deprem bölgesindeki vatandaşlar için uyku tulumu dikimine başladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 12’inci güne girilirken, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının yarılması için ülke genelinde destekler sürüyor. Deprem gününden itibaren bölgeye çeşitli destekler ulaştıran Bingöl’de, bu kez depremzedeler için uyku tulumu dikimi yapılıyor. Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Şehit Murat Yıldırım MTAL ve Merkez Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde usta öğreticiler ve kursiyerler uyku tulumu üretmeye başladı.

Günde 100 adet üretimin yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, desteklere devam edeceklerini ve yaraları hep birlikte saracaklarını vurguladı.

Yücel, “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Bakanlığımız ve valiliğimiz talimatları istikametinde deprem olduktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza başladık. Karşıya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeyiz. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik olarak uyku tulumu yapıyoruz. Günde yaklaşık 100 adet uyku tulumu yapmaktayız. Toplamda bittiğinde 800 uyku tulumunu göndereceğiz. Bunun devamı da gelecek. Burada önceliğimiz depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlara yönelik özel uyku tulumları yapıyoruz. İnşallah onların acılarını beraber paylaşıp, gidermeye çalışacağız. Burada öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, usta öğreticilerimiz el birliği içerisinde hareket ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz” dedi.