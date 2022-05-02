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Bingöl’de bayramlaşma programı
Bingöl’de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Haberde İnsan 02.05.2022, 11:12
Bingöl’de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Bingöl’de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Polis Evinde düzenlenen programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı.
Programda bayramlaşma faslının ardından ikramlar yapıldı.