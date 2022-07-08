Bingöl’de bayramın ilk 2 günü toplu taşıma ücretsiz olacak

Bingöl Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, 9 Temmuz Cumartesi ve 10 Temmuz Pazar günü toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha rahat ve hızlı bir ulaşım sağlamları amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlarımız sevdiklerine kolaylıkla kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kılıyoruz” denildi.

“Ekiplerimiz görev başında”

Kurban Bayramının huzur içerisinde tamamlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, “Zabıta, İtfaiye, Su Şebeke başta olmak üzere birçok birim bayram süresince görev başında olacak. Ekiplerimiz meydana gelebilecek aksaklıklara karşı görevlerinin başında olacak” ifadelerine yer verildi.

“Mezarlıklar temizlendi”

Kurban Bayramı çerçevesinde mezarlıkların da temizlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bayramda vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Mezarlıklar Şefliğine bağlı ekiplerimizce yapılan çalışmalarda çevre temizliği, yabani ot kesimi, ağaç budanması, bakım onarım çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilirler. Mübarek Kurban Bayramının ilimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eder, tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederiz.”