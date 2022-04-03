Bingöl’de 7 bin 600 öğrenci yüzmeyi öğrendi

Bingöl’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde, 2018 yılından bu yana toplamda 7 bin 600 öğrenci ücretsiz olarak yüzmeyi öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 2018 yılında başlatılan ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Merkez Karşıyaka Mahallesi’ndeki olimpik kapalı havuzda ücretsiz bir şekilde eğitim alan öğrencilerin çoğu, takımlar eşliğinde müsabakalara da hazırlanıyor. Kurum bünyesinde görevli 5 antrenör ve 4 can kurtaran ile eğitimler devam ederken, haftanın 3 günü bayan 3 günü de erkekler ücretsiz bir şekilde kurstan faydalanıyor. Projenin başladığı yıldan pandemi dönemine kadar 3 bin 200 öğrenci yüzme kursunda eğitim alırken, pandemi sonrasında da 3 bin 500 öğrencinin bu kurstan yararlandığı belirtildi. 2022 yılında da eğitimlerin devam edeceği öğrenilirken, bu yılki hedefin 10 bin olduğu bildirildi.

Kursların devam ettiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız tarafından yürütülmekte olan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Bingöl’de yürütmekte olduğumuz bu faaliyet pandemi döneminde kısa süreli de olsa aksamaya uğramıştır. Ancak bakanlığımız tarafından hedef konulan 2 bin öğrenci kapasitesi arkadaşlarımız sayesinde 3 bin 579 sayıya ulaşılarak bu sayının üzerinde bir sayıyla başarıya ulaştı. 2021 yılında da aynı şekilde 3 bin 574 öğrencimize ulaştık. Hali hazırda bakanlığımız tarafından 2022 yılında ilimize 10 bin kapasite konulmuş olup, bu kapasite düşünüldüğünde şuanda 889 kişiye yüzme bilmeye kalmasın kursuna aldık ve başarılı bir şekilde arkadaşlarımızın sayesinde bu faaliyetleri yürüttük. Hali hazırda yarı olimpik yüzme havuzumuzda 5 antrenör, 4 can kurtaranımızla birlikte faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İnşallah 10 bin hedef kapasitesini yılsonu itibariyle yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın sadece öğrencilerini değil 7’den 77’ye herkesi faaliyetimize bekliyoruz. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ faaliyetimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzme öğrenmek isteyen herkesin bu kursa ücretsiz gelebileceğini belirten öğrencilerden Abdullah Çakmak, “Küçüklükten beri hep hayalimdi yüzmeyi öğrenmek, bu projeyle yüzmeyi öğrendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilmeyenler de bu projeye ücretsiz olarak katılabilirler” dedi.

“İyi bir sporcu oldum”

Hem yüzmeyi öğrendiğini hem de iyi bir sporcu olduğunu dile getiren Yusuf Çağrı Kava, “Projesi sayesinde buraya başladım ve gayet iyi bir sporcu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Benim gibi eskiden yüzmeyi bilmeyenler gelip faydalanabilirler” diye konuştu.