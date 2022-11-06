Bingöl’de 3 mahallede taziye yemeği kaldırıldı

Aksaray’da taziye yemeklerin yasaklanmasına Bingöl’den de destek geldi. Bu çerçevede 3 mahallede taziye yemeği kaldırıldı. Bingöl Ulucami İmamı Mücahit Çelik, taziyelerde verilen yemeklerin vatandaşlara büyük külfetlere yol açtığını belirterek, “Kredi ile taziye yemeğini vermek asla caiz değil” dedi.

Ülke genelinde cenaze sahipleri taziyede verdikleri yemek nedeniyle zorluklarla karşılaşırken Aksaray il genelinde yemeklerin yasaklanmasına Bingöl’den de destek geldi. Bingöl’de Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Nihat Çelik, Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Bozkurt ve İnalı Mahallesi Muhtarı Sait Polat, çağrıya kulak vererek kendi mahalle camilerindeki taziye yemeklerinin kaldırıldığını açıkladı. Bingöl Ulucami İmamı Mücahit Çelik, verilen yemeklerin kimi yerlerde israf boyutuna varılacak noktalara gelindiğini belirterek, kredi ile taziye yemeğini vermenin asla caiz olmadığını vurguladı. Çelik, "Birisi vefat ettiğinde öncelikle o vefat eden kişinin işlemleri yapılıp, cenaze namazı kılınıp bir an önce defnedilmesi elzemdir. Defnedildikten sonra tabii sünnet olan üç gün taziye söz konusu. Tabii sünnet olan bu uygulamayı ifa ederken maalesef bazen bir takım sıkıntılarını da yaşıyoruz toplum olarak. Özellikle taziyelerde yemek verilmesi hadisesi. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde birisi vefat ettiğinde vefat eden kişinin yakınlarına onların üzüntüye sevk eden bir durum ve meşguliyetleri çok olduğu için o esnada onların yemek hazırlamamaları, komşularının akrabalarının yemek hazırlayıp onunla da ikram etmeleri şeklindedir, uygulama budur. Ama maalesef günümüzde bu uygulama biraz daha farklı bir boyuta vardı. Özellikle taziye evlerinde taziye sahipleri tarafından bir yemek verme uygulaması başladı. Bu da kimi yerlerde çok israf boyutuna varılacak noktalara gelindi. Tabii ki hali vakti yerinde olan kardeşlerimiz yemek verebiliyorlar ama fakir olan kardeşlerimiz bu konuda çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Hani birisi vefat ettiğinde fakir olan bir yakını ’acaba ben bu parayı nereden temin edebilirim, yemeğin parasını nereden bulabilirim’ diye duyduğumuz ve gördüğümüz birçok hususlar var. Kişiler gidip bankadan kredi çekiyor, yemek parasını veriyor. O kredi mutlaka faizlidir. Faizli bir kredi ile taziye yemeğini vermek asla caiz değil. Gidip borç ederek taziyede yemek vermesi de doğru değil. Herkes kendi gücüne göre hareket etmesi lazım. Bu noktada kesinlikle bizim talebimiz, arzumuz, isteğimiz toplumumuzdan bu uygulamadan vazgeçmeleri ama taziye sahiplerine ve orada taziye içerisinde gelen gidenlerin hizmetini yapanlara yemek ikramı olabilir" diye konuştu.

Taziyelerin Allah rızası doğrusunda ifa edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, "Aksi halde fakir kardeşlerimizi çok sıkıntıya sokmuş olacağız ve bu da büyük bir vebaldir. Zenginler çıkıp dese ki ’ben vermek istiyorum, kimse bana mani olamaz’, emin olun bu sıkıntıya sebep oldukları için vebal onların boynundadır. Bizim talebimiz kesinlikle zengin olsun, fakir olsun taziyede yemek uygulaması olmasın” dedi.

“Cenaze sahipleri taziyesi ile mi uğraşsın yoksa yemek ile mi uğraşsın"

Bingöl merkezde bulunan 3 mahalle muhtarı karar alarak taziye yemeklerini yasakladıklarını ve taziye evleri ile camilere bilgi verdiklerini aktaran Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Bozkurt, "Bir taziye yemeği 3 gün veriliyor ve 30 bin liranın üzerinde bir külfeti var. Her taziye sahibi bunu kaldıramıyor. O yüzden bizde bir karar aldık, herkes için geçerlidir, taziye yemekleri bundan sonra yoktur. Taziye sahiplerine mahalle sakinleri olarak kendimiz yemek ikram ederiz ama diğer kişiler için biz yemek veremiyoruz. Cenaze sahipleri taziyesi ile mi uğraşsın yoksa yemek ile mi uğraşsın. Şehit Mustafa Gündoğdu, İnalı ve Kültür Mahallesi muhtarları olarak biz bu yemek kuralını kaldırdık. Diğer muhtar arkadaşlarımızda bu kararımıza katılsınlar, Bingöl’de taziye yemeklerinin hepsini kaldırmak istiyoruz” ifadelerini yer verdi.