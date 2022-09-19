Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Merkez Genç Caddesi’nde bulunan Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı (BİŞHAK) Vahap Baysal ile Bingöl Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Günün anlamına dair konuşma yapan Teğmen Ahmet Genç, “Fedakarlık timsali değerli gazilerimiz, ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore’de, Kıbrıs’ta, terörist ile mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin eseridir. Türk toplumunun yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında şüphesiz ki vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu değişmez değerlerin merkezinde de yer almaktadır. Bu bilinçle ile şundan emin olunuz ki, sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” şeklinde konuştu.