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Bingöl Valisi Ekinci, “Bu büyük millet, her türlü ihaneti ve tehdidi bertaraf edecek”

Karlıova ilçesi Çatak Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışında konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci; “Hangi mihraklarca desteklenirse desteklensin bu büyük millet, her türlü ihaneti ve tehdidi daima bertaraf edecek ve yoluna kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Haberde İnsan 07.01.2022, 17:06
Bingöl Valisi Ekinci, “Bu büyük millet, her türlü ihaneti ve tehdidi bertaraf edecek”

Karlıova ilçesi Çatak Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışında konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci; “Hangi mihraklarca desteklenirse desteklensin bu büyük millet, her türlü ihaneti ve tehdidi daima bertaraf edecek ve yoluna kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova’da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Gün boyu bazı programlara katılan ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekinci daha sonra yapımı tamamlanan Çatak Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Hizmet binasının bölge halkı için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Kadir Ekinci "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devletimizin ve milletimizin bekası, nazlı bayrağımızın gönderimizde ilelebet dalgalanması, ezanımızın semalarımızda dinmemesi adına hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu uğurda gazilik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımıza da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin vatan, bayrak, ezan için canlarını ortaya koyarak sergiledikleri bu duruş, geleceğe doğru kararlı yürüyüşümüzün ve güçlü yarınlarımızın en büyük güvencesidir” diye konuştu.

Konuşmalarını sürdüren Vali Ekinci, "Her birimizin asla unutmaması gereken bir hakikat duruyor karşımızda. O hakikat, bu toprakların her karışının şehit kanları ile sulanmış olduğu ve ceddimizden bizlere bir büyük emanet olarak kalan bu vatanı ebediyen yaşatmaya ant içmiş olduğumuzdur. Bugün hamdolsun, şehit ve gazilerimizden aldıkları bilinçle bu ülkenin her köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucumuz aynı iman ve şuurla dimdik ayakta, vazifesinin başındadır. Bütün tehditlere ve hain niyetlere karşı bu iman, aşılmaz ve sarsılmaz sıra dağlar gibi duran en büyük desteğimizdir. Hangi mihraklarca desteklenirse desteklensin bu büyük millet, her türlü ihaneti ve tehdidi daima bertaraf edecek ve yoluna kararlılıkla devam edecektir. Askerimizin ve polisimizin dünden bugüne bu dirayetli duruşu sonrasında, Allah’ın izniyle bölgede terörün beli kırılmış, milletimizin yaşadığı o acı dolu günler geride kalmıştır. Alan hakimiyeti konusunda büyük sorumluluk sahibi olan Jandarma Teşkilatımız, terörle mücadelenin yanı sıra suç ve suçlu ile mücadele, kaçaklığın men ve takibi, sınır güvenliği gibi çok geniş bir alanda da dosta güven, düşmana korku veren kesintisiz bir mücadele içindedir. Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi bu karakolumuzda da görev ve hizmet bilincimizi, yeni güvenlik anlayışımızı, milletiyle bütünleşen devlet yaklaşımını sergileyeceğiz inşallah. Çünkü bizler, millete hizmet etmenin ibadet olduğuna inanan ve devleti ancak millet için yaşatan bir anlayışın temsilcileriyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

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